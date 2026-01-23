Αποκαλύφθηκε η Alpine του 2026

Η Alpine παρουσίασε επίσημα το νέο της μονοθέσιο για τη σεζόν 2026 στη Formula 1, αποκαλύπτοντας την A526 σε launch event που έγινε στη Βαρκελώνη, λίγες ημέρες πριν από το shakedown της επόμενης εβδομάδας.

Η πρώτη επαφή του αυτοκινήτου με την πίστα είχε προηγηθεί, καθώς πριν από δύο μέρες η A526 κύλησε στο Silverstone σε filming day. Αυτή τη φορά, όμως, η ομάδα έδωσε στο κοινό την πλήρη εικόνα του νέου “όπλου”, μαζί με το livery.

Η Alpine διατηρεί την κλασική της ταυτότητα, συνεχίζοντας με το χαρακτηριστικό μπλε-ροζ χρωματικό σχήμα. Η χρονιά του 2026, άλλωστε, σηματοδοτεί την είσοδο σε νέο τεχνικό πλαίσιο κανονισμών, κάτι που φέρνει αλλαγές σε όλο το grid.

Στο οδηγικό δίδυμο παραμένουν οι Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, ενώ στη διοικητική “πυραμίδα” βρίσκονται ο Managing Director Στηβ Νίλσεν (εντάχθηκε τον Σεπτέμβριο) και ο Executive Advisor Φλάβιο Μπριατόρε.

Στόχος της Alpine είναι να κάνει ξεκάθαρο βήμα μπροστά, μετά από μια δύσκολη σεζόν το 2025, όπου τερμάτισε τελευταία στους Κατασκευαστές με 22 βαθμούς.