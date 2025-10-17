Η βόμβα… εκπυρσοκρότησε! Στην Apple τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Formula 1

Η συμφωνία 650 εκατ. ευρώ που αλλάζει την πίστα των media. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Apple και η Formula 1 ανακοίνωσαν τη νέα τους πενταετή συνεργασία, η οποία θα φέρει –από το 2026– όλους τους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος αποκλειστικά στο Apple TV στις ΗΠΑ.

Το deal, αξίας περίπου 140 εκατ. δολαρίων τον χρόνο (περίπου 130 εκατ. ευρώ), εκτοπίζει την ESPN από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δικαιώματα του σπορ και τοποθετεί την Apple για πρώτη φορά στο τιμόνι μιας μεγάλης παγκόσμιας λίγκας motorsport.

Η συμφωνία περιλαμβάνει όλες τις συνεδρίες –δοκιμές, κατατακτήριες, Sprint και Grand Prix– μέσα στο βασικό συνδρομητικό πακέτο των 12,99 δολαρίων τον μήνα χωρίς διαφημίσεις, ενώ κάποιες προπονήσεις και επιλεγμένοι αγώνες θα διατίθενται δωρεάν μέσω της εφαρμογής Apple TV.

Από την «F1: The Movie» στο νέο media project

Η συνεργασία έρχεται λίγους μήνες μετά την τεράστια επιτυχία της κινηματογραφικής παραγωγής “F1: The Movie”, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, η οποία έφθασε τα 629 εκατ. δολάρια (περίπου 580 εκατ. ευρώ) σε παγκόσμιες εισπράξεις, καθιστώντας την πιο επιτυχημένη αθλητική ταινία όλων των εποχών.

Η ταινία, που θα κάνει το streaming… ντεμπούτο της στο Apple TV στις 12 Δεκεμβρίου 2025, αποτέλεσε το πρώτο δείγμα του τρόπου με τον οποίο η Apple σκοπεύει να «πακετάρει» το Formula 1 brand: με υπερπαραγωγή, τεχνολογική ακρίβεια και θεαματική αφήγηση.

Το “fan experience” στο οικοσύστημα της Apple

Η Formula 1 δεν θα μεταδίδεται μόνο μέσω της πλατφόρμας Apple TV , αλλά θα ενοποιηθεί στο πλήρες οικοσύστημα της εταιρείας:

Apple News , για ειδήσεις και ανάλυση αγώνων,

Apple Maps , με διαδραστικές πίστες και γεωγραφικά δεδομένα,

Apple Music , με playlists εμπνευσμένες από κάθε Grand Prix ,

Apple Fitness +, για workouts βασισμένα σε προγράμματα οδηγών,

Apple Sports , τη νέα δωρεάν εφαρμογή για iPhone , με live updates , στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, το F1 TV Premium –το επίσημο streaming της ίδιας της Formula 1– θα παραμείνει διαθέσιμο στις ΗΠΑ, αλλά μόνο μέσω Apple TV και θα συμπεριλαμβάνεται δωρεάν σε κάθε ενεργή συνδρομή.

Ένα άλμα στην επόμενη γενιά του σπορ

«Αυτή είναι μια απίστευτα συναρπαστική συνεργασία που θα μας επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό μας στις ΗΠΑ, μέσα από καινοτόμα κανάλια διανομής και περιεχόμενο υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο Stefano Domenicali, πρόεδρος και CEO της Formula 1.

Από την πλευρά του, ο Eddy Cue, Senior Vice President της Apple, τόνισε πως «το 2026 θα είναι μια μεταμορφωτική χρονιά για τη Formula 1 – με νέες ομάδες, νέους κανονισμούς και τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου. Θέλουμε να προσφέρουμε μια premium, fan-first εμπειρία, όπως μόνο η Apple μπορεί».

Το στοίχημα της επόμενης πενταετίας

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της Formula 1 στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Global F1 Fan Survey 2025, η χώρα διαθέτει πλέον 52 εκατ. φιλάθλους, ενώ σχεδόν οι μισοί νέοι fans (47%) είναι ηλικίας 18-24 ετών και το 52% είναι γυναίκες. Το κοινό αυτό –νεανικό, ψηφιακό και πολυπολιτισμικό– είναι ακριβώς ο στόχος που θέλει να κερδίσει η Apple.

Με το συγκεκριμένο deal, η εταιρεία του Tim Cook κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται να γίνει “άλλη μια πλατφόρμα”, αλλά να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε ζωντανό αθλητισμό — ενοποιώντας το περιεχόμενο, την εμπειρία και τη διαδραστικότητα.

