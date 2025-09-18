Πέντε αστέρια για το smart #5

Το νέο smart #5 απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP (European New Car Assessment Programme ), σημειώνοντας τη υψηλότερη συνολικά βαθμολογία που έχει καταγραφεί φέτος σε μεγάλο SUV για την οδική ασφάλεια.

Η κατανάλωση ενέργειας του smart #5 κυμαίνεται στα 18,4 kWh/100 km (Pro+/Premium), 18,5 kWh/100 km (Pro) και 19,9 kWh/100 km (BRABUS/Pulse/Summit Edition) (WLTP), με εκπομπές CO₂ 0 g/km και ηλεκτρική αυτονομία έως 590 km (465 km για την έκδοση Pro).

Το νέο ηλεκτρικό SUV της smart πέτυχε 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Με αυτό το αποτέλεσμα, η smart γίνεται μία από τις ελάχιστες μάρκες της αγοράς που διαθέτουν όλη τη γκάμα τους (#1, #3 και #5) με κορυφαία αξιολόγηση Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ασφάλεια.

Η κορυφαία επίδοση του smart #5 στηρίζεται στη σύγχρονη αρχιτεκτονική παθητικής ασφάλειας. Το πλαίσιο συνδυάζει χάλυβα και αλουμίνιο υψηλής αντοχής σε ποσοστό 82%, δημιουργώντας έναν άκαμπτο κλωβό προστασίας για τους επιβάτες, με ενισχύσεις στις πλευρικές πόρτες και στο άνοιγμα της πίσω πόρτας. Το αυτοκίνητο διαθέτει επτά αερόσακους που ενισχύουν την προστασία σε κάθε πλευρά της καμπίνας, συμβάλλοντας στις υψηλές βαθμολογίες για ενήλικες και παιδιά επιβάτες.

Σχεδιασμένο για την οικογένεια

Με διαστάσεις μεσαίου SUV, το smart #5 σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Η καμπίνα χωρά έως τρία παιδικά καθίσματα στη δεύτερη σειρά, ενώ υπάρχει επιπλέον υποδοχή ISOFIX στο κάθισμα του συνοδηγού. Οι ευδιάκριτες σημάνσεις και η συμβατότητα με καθίσματα ηλικιών 0–10 ετών διευκολύνουν την τοποθέτηση και αυξάνουν την ασφάλεια.

Σε crash tests, το #5 προστάτεψε άριστα τις παιδικές κούκλες δοκιμών, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζει το Child Presence Detection (CPD): ένα ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος 60GHz ανιχνεύει μικροκινήσεις σε εμπρός και πίσω καθίσματα και, αν εντοπίσει παιδί ή κατοικίδιο κλειδωμένο, εκπέμπει προειδοποιήσεις και ενεργοποιεί αυτόματα αντίμετρα όπως το κατέβασμα παραθύρων ή την ενεργοποίηση του κλιματισμού, αποτρέποντας τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Ως τεχνολογική ναυαρχίδα της μάρκας, το smart #5 διαθέτει πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης (χωρίς να απαλλάσσουν τον οδηγό από την ευθύνη), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ξεχωρίζει το Autonomous Emergency Braking, που έλαβε 97% από τον Euro NCAP, χάρη σε κάμερες υψηλής ανάλυσης, ραντάρ νέας γενιάς και τεχνητή νοημοσύνη που έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε ευρωπαϊκούς δρόμους. Στα συστήματα περιλαμβάνονται επίσης το Emergency Lane Keep Assist, η παρακολούθηση οδηγού για σημάδια κόπωσης ή απόσπασης προσοχής και η κάμερα 360° που παρέχει πλήρη εποπτεία του περιβάλλοντος.

Αυτά τα χαρακτηριστικά συνέβαλαν στη βαθμολογία 92% για τα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας και 84% για την προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Το smart #5 δοκιμάστηκε εκτενώς σε ευρωπαϊκές πραγματικές συνθήκες από την ομάδα R&D της smart, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των συστημάτων σε κάθε περιβάλλον. Μετά τα #1 και #3, η επιτυχία του #5 έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ασφάλεια δεν είναι προνόμιο ενός μόνο μοντέλου αλλά σταθερή υπογραφή της μάρκας.