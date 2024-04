Δυνατό ξεκίνημα για τη Red bull στην Σουζούκα

Η Red Bull ξεκινάει δυναμικά το τριήμερο του Grand Prix της Ιαπωνίας αφού πίσω από τον περσινό πρωταθλητή, βρέθηκε ο teammate του Σέρχιο Πέρεζ, με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari να κλείνει την πρώτη τριάδα.

Το δίδυμο των «κόκκινων αλόγων» έσπασε η Mercedes, αφού ο Τζορτζ Ράσελ κατέγραψε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί στην πέμπτη θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ να κλείνει την εξάδα.

Δείτε παρακάτω την κατάταξη μετά τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές:

FP1 CLASSIFICATION (60/60 mins)



Red Bull on top, Hamilton and Russell split the two Ferraris 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/WNEqbLHrcU