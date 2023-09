Μένουν στην Alpha Tauri και το 2024 Ρικιάρντο-Τσουνόντα

Ο έμπειρος Αυστραλός πιλότος, μετακόμισε στην Alpha Tauri, στα μέσα της σεζόν αντικαθιστώντας τον Νικ Ντε Βρις και θα παραμείνει στην ιταλική ομάδα μέχρι και το τέλος της επόμενης, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2024.

Για ακόμη έναν χρόνο επέκτεινε την συνεργασία του με την Alpha Tauri και ο Γιούκι Τσουνόντα, με τον Ιάπωνα οδηγό να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Red Bull και την Honda για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν.

Η Alpha Tauri, άλλωστε αποτελεί την θυγατρική της Red Bull, με τον Τσουνόντα να σημειώνει: «Ανυπομονώ να συνεχίσω να παλεύω για την ομάδα και για την συνεργασία μου με τον Ρικιάρντο. Ευχαριστώ την Red Bull και την Honda για την εμπιστοσύνη και την πίστη που δείχνουν στο πρόσωπό μου».

remaining consistent in 2024 👊 we're very happy to announce that Yuki, Daniel and Liam will continue with the team into next year 🙌 pic.twitter.com/qZ2NarlZIS