Έσπασε το χέρι του και χάνει τον αγώνα της Ολλανδίας ο Ρικιάρντο! (vids)

Όσκαρ (όχι Πιάστρι...) ατυχίας για τον συμπαθέστατο Αυστραλό: ο Ρικιάρντο είχε μια αρκετά «περίεργη» έξοδο στην στροφή τρία κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Ολλανδίας, δείχνοντας αμέσως πως αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το αριστερό του χέρι.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και, δυστυχώς, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό του, κάτι που σημαίνει πως άναψε αυτομάτως κόκκινη σημαία στην πιθανότητα συμμετοχής του στο grand prix.

Τη θέση του Ρικ θα πάρει ο Νεοζηλανδός Λίαμ Λόσον, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία σαν αναπληρωματικός οδηγός τόσο της Ρεντ Μπουλ όσο και της Άλφα Τάουρι.

Το ζητούμενο τώρα για τον άτυχο Αυστραλό είναι το πότε ξανά θα μπορέσει να μπει σε μονοθέσιο και πόσους αγώνες θα χάσει, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το GP της Μόντσα είναι την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Δείτε παρακάτω το πώς προσέκρουσε στα προστατευτικά ο Ρικιάρντο:

