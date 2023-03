Τα νο2 έσσονται (ενίοτε)... πρώτα: ο Σέρχιο Πέρεζ με αψεγάδιαστη οδήγηση στην Τζέντα πήρε τη νίκη, αφήνοντας δεύτερο τον (εκπληκτικό) Μαξ Φερστάπεν, που εκκινούσε 15ος. Και πάλι στο βάθρο ο αναγεννημένος Αλόνσο.

Ύψωμα του φρυδιού. Μειδίαμα, που υπαινίσσεται ότι εμείς ξέρουμε. Χαλαρό κοίταγμα του ρολογιού, χτυπώντας το κατράν κι εν συνεχεία ξανά βλέμμα προς την οθόνη περιμένοντας να δικαιωθούμε. Ίσως ένας καγχασμός, έτσι για να συμπληρωθεί το εικονικό παζλ. Κι έπειτα...

Κι έπειτα κουβάς: ο poleman Σέρχιο Πέρεζ στο τελευταίο τρίτο του αγώνα στην Τζέντα βρέθηκε στα 5 δεύτερα μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν και όλοι περίμεναν ν' ακούσει κάνα "Sergio, Max is faster than you, what the f*ck are you doing?", για να παραχωρήσει, ιπποτικά εν μέσω μπινελικιού, τη θέση του στον team-mate του.

Να, όμως, που καμιά φορά γίνονται και μηχανοκίνητα θαύματα: η Ρεντ Μπουλ σεβόμενη την αψεγάδιαστη οδήγηση του Τσέκο του... επέτρεψε να πάρει τη νίκη, αφήνοντας πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή που, όμως, επειδή είναι αυτός που είναι στον τελευταίο γύρο έκανε τον ταχύτερο γύρο και διατήρησε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο 2ος Αλόνσο «άρπαξε» τον Πέρεζ, όμως γρήγορα διαπιστώθηκε πως ο Νάντο είχε τοποθετήσει λάθος το μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να δεχτεί ποινή 5 δευτερολέπτων.

Ο Μεξικανός, έχοντας στα χέρια του τον πύραυλο της Ρεντ Μπουλ, έβγαλε αγωνιστικά φτεράαα και προσπέρασε τον πιλότο της Άστον Μάρτιν. Έπειτα χάθηκε στο βάθος, θυμίζοντας τον Λούκι Λουκ στο τελευταίο κάδρο ενός κόμικ του.

Τα ενδιαφέροντα, ωστόσο, ήταν πιο πίσω: ο Μαξ Φερστάπεν- που, θυμίζουμε, ξεκινούσε από την 15η θέση λόγω προβλήματος στο μονοθέσιό του στις κατατακτήριες του Σαββάτου- άρχισε να περνάει τον έναν μετά τον άλλον, ανεβαίνοντας έως και την 6η θέση.

Σ' εκείνο το σημείο πήρε το «δώρο» της εγκατάλειψης του Λανς Στρολ που έφερε το (τραβηγμένο, είναι η αλήθεια...) Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα και μπήκε πάραυτα για να βάλε την σκληρή γόμα και να πάει μέχρι τέλους. Και πήγε, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη θέση του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως οι Ταύροι βρίσκονται σε άλλο πλανήτη από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, χάρη στον ταχύτερο γύρο που έκανε με πεισματικό τρόπο στον ακροτελεύτιο γύρο, παρέμεινε στην 1η θέση της βαθμολογίας!

