Ferrari: «Ο Μπινότο δεν πάει πουθενά»

Την Τρίτη το απόγευμα Μέσα της Ιταλίας τόνιζαν πως ο Ματία Μπινότο, μετά την κακή χρονιά της Ferrari θα αποτελέσει παρελθόν από τη θέση του διευθυντή της ομάδας.

Ωστόσο η Scuderia με μία λιτή ανακοίνωσή της έβαλε τέλος στα σενάρια, που ήθελαν τον Ιταλό να φεύγει από την ομάδα τον Ιανουάριο.

Scuderia Ferrari Statement:



In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation.