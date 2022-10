Στην Alpine από τη νέα σεζόν ο Γκασλί!

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος όπως όλα δείχνουν επιστρέφει στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών για το ποδόσφαιρο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 26χρονος οδηγός αποχωρεί από την Alpha Tauri θα βρίσκεται στην Alpine από τη νέα σεζόν.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο Γκασλι έχει ήδη υπογράψει με την Alpine, με την επίσημη ανακοίνωση των Γάλλων να είναι μόνο θέμα μερικών ωρών.

Different kind of Here we go today! 😏😉 For some minutes I’ll be into Formula 1. I understand Pierre Gasly will join BWT Alpine F1 Team from Alpha Tauri from the end of the season.



Personal terms all signed and an official announcement is expected in the coming hours. 🔟 pic.twitter.com/jPA6tKNnlZ