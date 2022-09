Το πρώτο κατάστημα JD King of Trainers έρχεται στην Ελλάδα!

Τα Cosmos Sport τον Οκτώβριο του 2021 εντάχθηκαν στον όμιλο JD Sports Fashion Plc. ενός εκ των κορυφαίων retailer για Premium Sports & Street Fashion στον κόσμο, με πάνω από 3.400 καταστήματα παγκοσμίως σε 32 χώρες!

Η ιστορία του ξεκινάει περίπου 40 χρόνια πριν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ιδρυτές τους John Wardle και David. Makin, από τα αρχικά των οποίων το brand έλαβε το όνομά του. Στόχος του brand, ήδη από την ίδρυσή του, ήταν να εμπνεύσει τη νέα γενιά μέσω της κουλτούρας του αθλητισμού, της μουσικής και του street fashion.

Το πρώτο κατάστημα JD Sports ανοίγει την Πέμπτη 22/09 στην Αθήνα στο εμπορικό κέντρο Smart Park, (Σπάτα, έξοδος ΡΑΦΗΝΑ 16Ρ- Αττική Οδός). Εκτός από τις νέες sportswear συλλογές ανδρικού, γυναικείου και παιδικού street fashion, δίνεται έμφαση σε Exclusive προϊόντα από τα πιο Iconic brands: Nike, adidas, Jordan, Converse, Puma, Vans, New Balance, Reebok, Fila, Under Armour, The North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren κ.α.

Το Big Opening Event του JD Sports #KingofTrainers θα λάβει μέρος στο χώρο του Smart Park την Πέμπτη 22/09, μεταξύ 18:30 – 21:30. Κατά τη διάρκεια του event θα πραγματοποιηθούν exciting activities εμπνευσμένα από τους τρεις βασικούς πυλώνες του JD Brand: Music, Sports & Gaming! Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν σε μεγάλους διαγωνισμούς για special JD prizes, να πάρουν μέρος σε Gaming & Basketball activations παρέα με τους TechItSerious και τον Vlado Jankovic και τέλος να απολαύσουν ένα Live Performance από τον Hawk!