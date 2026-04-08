Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τον Τζοβάνη στο Παγκόσμιο Νέων

Σπουδαία επιτυχία για την ελληνική ξιφασκία σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων (U21) στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τον Αρτέμη Τζοβάνη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ξίφος μονομαχίας νέων ανδρών.

Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος βρισκόταν στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης της FIE στην κατηγορία του, πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία.

Η προσπάθειά του άρχισε από τη φάση των ομίλων, όπου σημείωσε τρεις νίκες σε έξι αγώνες και εξασφάλισε την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό. Στη συνέχεια πέρασε χωρίς αγώνα από το ταμπλό των 256, ενώ στη φάση των 128 νίκησε τον Αμπντουλραχμάν Αλ Τζάντρα από το Κατάρ με 15-10. Στους 64 επικράτησε του Χοσέ Μιγκέλ Μαρτίν Γκαμάθο από την Ισπανία με 15-9, ενώ στο ταμπλό των 32 ξεπέρασε το εμπόδιο του Φέντορ Χαπέρσκι από το Ισραήλ με το ίδιο σκορ. Στη φάση των 16, ο Τζοβάνης επιβλήθηκε του Λούκμαν Ονγκ Αζφάρ από τη Σιγκαπούρη με 15-8 και εξασφάλισε θέση στην τελική οκτάδα.

Στον προημιτελικό έδωσε έναν συγκλονιστικό αγώνα απέναντι στον Νίκολας Ζανγκ από τον Καναδά και πήρε τη νίκη με 15-14, αποτέλεσμα που του χάρισε το μετάλλιο. Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Γιούσεφ Σαμέλ από την Αίγυπτο και, παρά την προσπάθειά του, ηττήθηκε με 15-7, ολοκληρώνοντας έτσι μια σπουδαία πορεία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο ξίφος μονομαχίας νέων ανδρών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Παράλληλα, αποτελεί μία ακόμη σημαντική διάκριση για την ελληνική ξιφασκία σε επίπεδο νέων, μετά το χάλκινο μετάλλιο του Θοδωρή Νάκη το 2012 στη Μόσχα και το ασημένιο μετάλλιο της Δώρας Γκουντούρα το 2017 στη Βουλγαρία.

Στο ατομικό των νέων ανδρών αγωνίστηκαν ακόμη τρεις Έλληνες αθλητές. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Καραμπάσης έφτασαν μέχρι το κυρίως ταμπλό και κατέλαβαν την 92η και την 134η θέση αντίστοιχα, ενώ ο Βασίλης Τσώκας ολοκλήρωσε την παρουσία του στη φάση των ομίλων και κατετάγη 167ος.

Οι τέσσερις αθλητές θα αγωνιστούν στη συνέχεια και στο ομαδικό αγώνισμα, ως μέλη της εθνικής ομάδας.