Ο Μπρούκσμπι έκοψε τη φόρα του Τσόριτς - Έξω και η Μπαντόσα (vids)

O 21χρονος Αμερικανός, Νο.43 στον κόσμο, επικράτησε με 6-4, 7-6(10), 6-1 και λογικά θα πέσει τώρα πάνω στον Κάρλος Αλκαράθ, που νίκησε σε straight sets τον Φεδερίκο Κόρια (6-2, 6-1, 7-5). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 25χρονος Κροάτης (Νο.29), που μετρούσε επτά διαδοχικές νίκες, είχε επτά σετ πόιντ στο δεύτερο σετ!

Στο ύψος του, πάντως, στάθηκε ο Γιάνικ Σίνερ, που υπέταξε με 6-4, 7-6(8), 6-2 τον Αμερικανό Κρίστοφερ Γιούμπανκς και περιμένει Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ή Μπράντον Νακασίμα.

Το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο πήρε και ο νικητής του US Open 2014 Μάριν Τσίλιτς, που λύγισε με 6-3, 7-6(4), 6-3 τον Αλμπέρτ Ράμος Βινιόλας, φτάνοντας στην 40η νίκη του στη διοργάνωση. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Νταν Έβανς, που άφησε εκτός με 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 τον Τζέιμς Ντάκγουορθ και πέρασε στους «32» για πέμπτη φορά στην καριέρα του.

Στις γυναίκες, εκτός έμεινε η Πάουλα Μπαντόσα μετά την ήττα της με 6-7(5), 6-1, 6-2 από την Πέτρα Μάρτιτς. Η τενίστρια από την Κροατία θα παίξει στον τρίτο γύρο με τη Βικτόρια Αζαρένκα, που απέκλεισε με 6-2, 6-3 τη Μάρτα Κόστγιουκ.

Η Ίγκα Σβιόντεκ, από την άλλη, έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη νικήτρια του 2017 Σλόουν Στίβενς, την οποία νίκησε με 6-3, 6-2. Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο θα παίξει στη συνέχεια με τη Λόρεν Ντέιβις, που απέκλεισε με 0-6, 6-4, 7-6 την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Μεγάλη ανατροπή έκανε η Μπελίντα Μπέντσιτς, που βρέθηκε να χάνει με 3-6, 3-5 και πήρε τη νίκη με 3-6, 7-5, 6-2. Η χρυσή ολυμπιονίκης του Τόκιο θα συναντήσει τώρα τη νικήτρια του αγώνα Πλίσκοβα-Μπούζκοβα.

Με walkover λόγω της απόσυρσης της Ανχελίνα Καλίνινα, τέλος, προκρίθηκε η Πέτρα Κβίτοβα και θα αναμετρηθεί στη φάση των «32» με τη νικήτρια του αγώνα Μουγουρούθα-Φρουχβίρτοβα.

