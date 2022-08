Η πρώτη «βόμβα» στη Νέα Υόρκη: Έξω η Χάλεπ! (vids)

Η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο (Νο.7 πλέον), που μετρούσε επτά διαδοχικές νίκες στο tour, ηττήθηκε με 6-2, 0-6, 6-4 από την Ουκρανή qulaifier Ντάρια Σνιγκούρ (Νο.124), που έκανε το ντεμπούτο της σε Grand Slam. Η 20χρονη τενίστρια θα περιμένει στον δεύτερο γύρο Μαγκταλένα Φρες ή Ρεμπέκα Μαρίνο.

Στο ύψος της στάθηκε, πάντως, η Κόκο Γκοφ, επίσης μεταξύ των φαβορί για κατάκτηση του τίτλου. Η νεαρή Αμερικανίδα, φιναλίστ του Roland Garros, άφησε έξω με 6-2, 6-3 τη Λεόλα Ζανζάν, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της στο Arthur Ashe. Η 18χρονη παίκτρια θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με Έλενα Ρούσε ή Ντάρια Σάβιλ.

Καλά ξεκίνησε και η νικήτρια του 2019 Μπιάνκα Αντρεέσκου, που υπέταξε με 6-0, 3-6, 6-1 την Αρμονί Ταν και θα βρει απέναντί της την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια. Η Βραζιλιάνα, μάλιστα, σέρβιρε δύο... κουλούρια στην Άνα Κόνγιουχ από την Κροατία!

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, νίκες χωρίς απώλειες σημείωσαν οι Κάσπερ Ρουντ και Ματέο Μπερετίνι. Ο Νορβηγός άφησε έξω με 6-3, 7-5, 6-2 τον Κάιλ Έντμουντ και παίζει με τον Τιμ Ράιτχοβεν, ενώ ο Ιταλός επιβλήθηκε με 6-2, 6-3, 6-3 του Νικολάς Τζάρι και βρίσκει στον δεύτερο γύρο τον Ούγκο Γκρενιέ.

Ο Σταβ Βαβρίνκα, τέλος, νικητής του 2016 εγκατέλειψε τον αγώνα με τον Κορεντέν Μουτέ μετά το δεύτερο σετ (6-4, 7-6). Ο Γάλλος θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με τον νικητή του ματς Μάχατς-Βαν ντε Ζάνσχουλπ.

