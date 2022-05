Κατάρρευση και αποκλεισμός για τη Μαρία (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε άνετα το πρώτο σετ και προηγήθηκε με 5-2, 30-0 στο δεύτερο, όμως η 27χρονη Τυνήσια (Νο.7) έκανε απίστευτη ανατροπή και επικράτησε τελικά με 1-6, 7-5, 6-1 σε 2 ώρες και 1 λεπτό. Πέρασε έτσι στον δεύτερο διαδοχικό της ημιτελικό σε τουρνουά WTA 1000 και φιλοδοξεί να κατακτήσει τον δεύτερο σερί τίτλο της.

Η Μαρία μπήκε δυνατά στο γήπεδο και πήρε κεφάλι με το... καλημέρα (0-2), κόντρα σε μια αντίπαλο που φαινόταν κουρασμένη από τους συνεχείς αγώνες της και δεν μπορούσε να βρει ρυθμό. Προσπάθησε να πιέσει το σερβίς της Σάκκαρη στη συνέχεια, είχε και ένα μπρέικ πόιντ, αλλά όταν η Μαρία πέτυχε και δεύτερο μπρέικ στο έκτο γκέιμ (1-5), δεν υπήρχε πλέον... γυρισμός.

Γυρισμός δεν φαινόταν να υπήρχε και μετά το 0-3 (με δύο μπρέικ) της Μαρίας στο δεύτερο σετ, όμως οι πάντες διαψεύστηκαν! Η Ζαμπέρ άρχισε να βρίσκει τη χαμένη της ενέργεια και με το μπρέικ που πήρε πίσω στο τέταρτο γκέιμ (1-3) έκανε την Ελληνίδα τενίστρια να «σφίξει». Πίεσε και για δεύτερο μπρέικ στο έκτο γκέιμ, όμως η Μαρία όχι μόνο κράτησε το σερβίς της (2-4), αλλά και «έσπασε» τη Ζαμπέρ στο επόμενο γκέιμ για να προηγηθεί με 2-5!

Η πρωταθλήτρια της Μαδρίτης, ωστόσο, είχε βρει για τα καλά τις επιστροφές της και δεν επέτρεψε στη Σάκκαρη να κλείσει τον αγώνα (3-5). Κράτησε το σερβίς αμέσως μετά (4-5) και η Μαρία πήρε τις μπάλες να επιχειρήσει για δεύτερη φορά να σφραγίσει την πρόκριση. Ούτε αυτή τη φορά, όμως, μπόρεσε να ελέγξει τα νεύρα και τις επιστροφές της Ζαμπέρ, με αποτέλεσμα να χάσει ξανά το σερβίς της (5-5) και να βρεθεί στη συνέχεια να σερβίρει υπό ακόμα μεγαλύτερη πίεση (6-5). Και εκεί έγινε το... αναπόφευκτο: η Ζαμπέρ ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή της στο σετ και έστειλε το ματς σε τρίτο σετ.

Φτάνοντας σε συνολικά οκτώ σερί κερδισμένα γκέιμ, η Νο.7 τενίστρια στον κόσμο προηγήθηκε με 3-0 στο τρίτο σετ, την ώρα που η Σάκκαρη είχε χάσει τελείως το... μυαλό. Το μόνο τελικά που κατάφερε ήταν να σπάσει το σερί της Ζαμπέρ, καθώς μετά το 1-3 έχασε άλλα τρία γκέιμ στη σειρά και παραδόθηκε οριστικά στην αντίπαλό της.

Η Ζαμπέρ σημείωσε έτσι τη δέκατη σερί νίκη της και περιμένει στα ημιτελικά μια εκ των Ντάρια Κασάτκινα, Ζιλ Τάιχμαν.

Η Μαρία, από την άλλη, στρέφει το βλέμμα της στο Roland Garros, έχοντας χάσει μεγάλη ευκαιρία να ανεβεί στο Νο.3 ή ακόμα και στο Νο.2 του κόσμου (θα έφτανε εκεί αν προκρινόταν στον τελικό).

