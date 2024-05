Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Παρακολούθησε το Άστον Βίλα - Ολυμπιακός - Οι πανηγυρισμοί πριν την πίκρα

Οι «ερυθρόλευκοι» στον πρώτο ευρωπαϊκό ημιτελικό της ιστορίας τους, επικράτησαν 4-2 της Άστον Βίλα σημειώνοντας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης την πιο μεγάλη νίκη στην ευρωπαϊκή του ιστορία, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον πρίγκιπα της Ουαλίας να πανηγυρίζει με το γκολ της Άστον Βίλα, μια χαρά που μετά έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό

Στα βίντεο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πανηγυρίζει με τα γκολ ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να έχει στεναγχωρηθεί. Οι Βρετανοί πάντως δείχνουν να χαίρονται που ο Ουίλιαμ βγήκε από το σπίτι και πέρασε χρόνο στο γήπεδο παρά τις οικογενειακές δυσκολίες με την Κέιτ και τον Κάρολο.

It's great to see #PrinceWilliam out and about enjoying himself and in high spirits. I'll take this as a sign that the #PrincessofWales is recovering quite nicely. ❤️💙😍#PrinceWilliamIsAKing #ThePrinceofWales

