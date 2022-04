Πρώτος τελικός καριέρας για Νταβίντοβιτς! (vid)

Εξαιρετικός και... ανθεκτικός για άλλη μια φορά ο 22χρονος Ισπανός (Νο.46), λύγισε με 6-4, 6-7(2), 6-3 τον 30χρονο Βούλγαρο (Νο.29) και πέρασε σε τελικό ATP για πρώτη φορά μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Το τελευταίο του εμπόδιο θα είναι σαφώς πιο υψηλό, αφού θα παίξει με Σάσα Ζβέρεφ ή Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά με τη... φόρα που έχει πάρει, δείχνει ικανός να σηκώσει την κούπα, όποιον και αν βρει απέναντί του!

Το φοβερό είναι ότι μέχρι την έναρξη της συγκεκριμένης διοργάνωσης είχε συνολικά τέσσερις νίκες τη φετινή σεζόν, ενώ τώρα έχει πετύχει πέντε σε μια εβδομάδα! Η δεύτερη, μάλιστα, ήταν κόντρα στον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο. Μάλλον από εκεί ήρθε η... έμπνευση!

Δεν είχε, πάντως, εύκολο έργο απέναντι στον Ντιμιτρόφ, παρότι βρέθηκε να προηγείται με 6-4, 5-4 και να σερβίρει για τη νίκη! Ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο έκανε την ανατροπή στο σετ, έφερε το ματς στα ίσα στο τάι μπρέικ και μπήκε δυναμικά και στο τρίτο σετ.

Προηγήθηκε με με 0-2 και είχε τέσσερις ευκαιρίες να περάσει μπροστά με διπλό μπρέικ, αλλά ο Ισπανός βρήκε τρόπο να ξεφύγει και να ισορροπήσει το σετ στο αμέσως επόμενο γκέιμ! Με δεύτερο σερί μπρέικ έκανε το 4-2 και ήταν πλέον πιο αποφασιστικός ότι πήρε για άλλη μια φορά τις μπάλες στα χέρια για να καθαρίσει το ματς.

Έκλεισε, λοιπόν, τον αγώνα μετά από 2 ώρες και 44 λεπτά και μπορεί τώρα με άνεση να παρακολουθήσει τους υποψήφιους αντιπάλους του στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν το 27ο ματς της εβδομάδας που κρίθηκε στα τρία σετ!

Ο Νταβίντοβιτς έχει συναντηθεί δύο φορές στο tour με τον Τσιτσιπά και η πρώτη ήταν πέρυσι σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν μπόρεσε, όμως να ολοκληρώσει τον αγώνα και αποχώρησε τραυματίας μετά το πρώτο σετ, που έληξε 7-5 υπέρ του Στέφανου.

Άλεξ και Στεφ συναντήθηκαν και φέτος στο Ρότερνταμ, όπου ο 23χρονος Έλληνας πήρε δύσκολη νίκη στα τρία σετ.

Απέναντι στον Ζβέρεφ, από την άλλη, ο νεαρός Ισπανός έχει τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες με 0-8 σετ.

Foki is a FINALIST in Monte-Carlo! 🌟@alexdavidovich1 sees off a third Masters 1000 champion this week in Dimitrov to reach the 2022 #RolexMCMasters final! pic.twitter.com/tvKxAeKELX