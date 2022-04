Νταβίντοβιτς-Ντιμιτρόφ ο πρώτος ημιτελικός (vids)

Ο 22χρονος Ισπανός, Νο.46 στον κόσμο, λύγισε με 2-6, 6-4, 6-3 τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ (Νο.13) και πέρασε στον πρώτο Masters ημιτελικό της καριέρας του.

Παίρνοντας ώθηση από τη μεγάλη νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, έβαλε φρένο στον νικητή του Μαρακές Νταβίντ Γκοφέν στη φάση των «16», ενώ σήμερα σταμάτησε τον πρωταθλητή του Indian Wells, παρότι έχασε το πρώτο σετ.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένος», είπε μετά τη λήξη του αγώνα ο νεαρός τενίστας. «Πέρυσι έφτασα ως τα προημιτελικά, αλλά με την πρόκριση στα ημιτελικά τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Απολαμβάνω κάθε πόντο. Στο πρώτο σετ είχε πολλές ευκαιρίες για μπρέικ, αλλά δεν το έκανα. Έμεινα, ωστόσο, συγκεντρωμένος και απλά πίστεψα στον εαυτό μου».

Απέναντί του θα βρει αύριο (16/4) τον εμπνευσμένο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Νο.29 στον κόσμο, που άφησε έξω με 6-4, 3-6, 7-6(2) τον Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.14) και προκρίθηκε στον 8ο Masters ημιτελικό του. Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει θέση στην τετράδα του συγκεκριμένου τουρνουά, καθώς τα είχε καταφέρει και το 2018.

Ο 30χρονος Βούλγαρος, πάντως, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν ο Χούρκατς πήρε στο 4-5 τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη. Έμεινε, ωστόσο, όρθιος και παρόλο που έχασε δύο ματς πόιντ στο 6-5, μπήκε δυνατά στο τάι μπρέικ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον 25χρονο Πολωνό.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Σίνερ-Ζβέρεφ και Σβάρτσμαν-Τσιτσιπάς.

Breaking new ground in STYLE 📊 @alexdavidovich1 is into his first-ever Masters 1000 semi-final - taking down Fritz 2-6 6-4 6-3 at #RolexMCMasters ! pic.twitter.com/vZnq5UXJ3O

R32: d. World No.1 Djokovic R16: d. Marrakech champ Goffin QF: d. Indian Wells champ Fritz No wonder you're 'so so so happy,' @alexdavidovich1 😁 #RolexMCMasters pic.twitter.com/UHzj0FTSsU

Grigor to the FINAL FOUR 🎰@GrigorDimitrov reaches his second #RolexMCMasters semi-final after 2018 as he battles past Hurkacz - who served for the match - in a third set tiebreak! pic.twitter.com/oXvQkaiuUa