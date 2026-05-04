Κέρδισε πέντε θέσεις ο Τσιτσιπάς, στο Top 200 ο Σακελλαρίδης

Με την πορεία του στη Μαδρίτη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σημείωσε άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κέρδισε πέντε θέσεις στη λίστα και είναι πλέον στο Νο.75 του κόσμου. Ο Στέφανος καλείται τώρα να υπερασπιστεί στη Ρώμη άλλους 50 βαθμούς.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, έκανε νέο άλμα στο ranking (+14) και είναι στο Νο.200 του κόσμου, που είναι και career high. Θυμίζουμε ότι ο 21χρονος τενίστας ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία στα προκριματικά του Roland Garros.

Κατά τα άλλα, ο Γιάνικ Σίνερ αύξησε τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ career high σημείωσαν οι Φλάβιο Κομπόλι (Νο.12), Βαλεντέν Βασερό (Νο.16), Αρτούρ Ριντερκνές (Νο.24), Τομάς Ετσεβέρι (Νο.26), Ράφα Χόδαρ (Νο.34) και Αλεξάντερ Μπλοκς (Νο.36).

Πτώση για τη Σάκκαρη

Στις γυναίκες, εξαιτίας της πρόωρης ήττας της στη Μαδρίτη, η Μαρία Σάκκαρη έχασε δέκα θέσεις και είναι στο Νο.47 του κόσμου. Kαι εκείνη βρίσκεται στη Ρώμη, όπου υπερασπίζεται 65 βαθμούς από την περασμένη σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τα... υψηλότερα πατώματα, η Ίγκα Σβιόντεκ επέστρεψε στο Top 3 και career high σημείωσε η νικήτρια της Μαδρίτης Μάρτα Κόστγιουκ (Νο.15), αλλά και η ημιφιναλίστ Χέιλι Μπάπτιστ (Νο.25).