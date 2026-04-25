Νικητής στη Βαρκελώνη ο Παγώνης

Τον πρώτο του φετινό τίτλο σε Tennis Europe U16 κέρδισε ο Ραφαήλ Παγώνης!

Ο 14χρονος τενίστας νίκησε στον τελικό του 24ο Memorial Nacho Juncosa τον Ισπανό Ράφα Γκαρθία Garcia με 6-4, 6-7, 6-2, χάνοντας μόλις το πρώτο του σετ στη διοργάνωση. Έχει, μάλιστα, τώρα δέκα σερί νίκες!

Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος του σε Category 1 της Tennis Europe στα 16άρια. Πέρυσι, βέβαια, είχε κερδίσει όλα τα μεγάλα τουρνουά στα 14άρια, ενώ είχε κατακτήσει και ένα Category 2 στα 16άρια.

Αν και είναι μόλις η πρώτη του χρονιά στα 16άρια, είναι ήδη στο Νο.4 της Ευρώπης και αναμένεται να σημειώσει άνοδο μετά τον θρίαμβο στη Βαρκελώνη.

Σχεδιάζει, πάντως, να παίξει μόνο στα σημαντικότερα τουρνουά στα 16άρια της Tennis Europe, αφού πραγματοποιεί ήδη τη μετάβασή του στα 18άρια. Έχει κερδίσει και ένα τρόπαιο φέτος, στο J60 της Ρόδου.

Συνολικά στην καριέρα του μετράει 27 τίτλους στο μονό!