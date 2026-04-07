Αλκαράθ: «Θα χάσω το Νο.1»

Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ παλεύουν για τίτλο και κορυφή στο Μόντε Κάρλο, όμως ο νεαρός Ισπανός γνωρίζει ότι οι πιθανότητες να βρεθεί εκτός κορυφής είτε τώρα, είτε λίγο μετά, είναι πολλές.

«Για να είμαι ειλικρινής, θα χάσω το Νο.1 του κόσμου», είπε με ειλικρίνεια ο Καρλίτος μετά τη νίκη του επί του Σεμπαστιάν Μπάες στην πρεμιέρα του. «Δεν ξέρω αν θα γίνει σε αυτό το τουρνουά ή στο επόμενο. Υπερασπίζομαι πολλούς βαθμούς και θα είναι πραγματικά δύσκολο να τους διατηρήσω όλους. Ακόμα κι αν τα καταφέρω, ο Γιάνικ θα προσθέσει κάποιους βαθμούς σε αυτό το τουρνουά, αφού δεν έχει να υπερασπιστεί βαθμούς εδώ. Οπότε, θα προσπαθήσω να παίξω το καλύτερό μου τένις και θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή η κορυφή της κατάταξης δεν είναι στο μυαλό μου. Προσπαθώ απλώς να νιώσω όσο το δυνατόν καλύτερα στο χώμα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χωμάτινη σεζόν».

Ο Αλκαράθ θα μείνει σίγουρα στην κορυφή μόνο αν κατακτήσει τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο, καθώς ο Σίνερ δεν είχε αγωνιστεί πέρυσι στη διοργάνωση εξαιτίας της τιμωρίας του για την υπόθεση ντόπινγκ. Δεν είχε παίξει ούτε στη Μαδρίτη, ενώ σε Ρώμη και Παρίσι ήταν φιναλίστ.

Ο Κάρλος δεν είχε αγωνιστεί στην ισπανική πρωτεύουσα, αλλά ήταν αυτός που είχε θριαμβεύσει επί του Ιταλού στα δύο επόμενα τουρνουά.