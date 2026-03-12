Ο Ντρέιπερ πέταξε εκτός προημιτελικών τον Τζόκοβιτς!

Μετά από μια απίστευτη ματσάρα, ο Τζακ Ντρέιπερ επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 1-2 σετ (6-4, 4-6, 6-7), πανηγυρίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Indian Wells.

O Ντρέιπερ όχι μόνο επέστρεψε από σετ πίσω, αλλά κατάφερε να βγει ζωντανός και από πολύ δύσκολες συνθήκες στο πνευματικό μέρος του παιχνιδιού, μένοντας ανεπηρέαστος στην απόδοσή του.

Στο 2ο σετ έχασε το προβάδισμα από το 3-1 και βρέθηκε πίσω με 3-4, όμως κατόρθωσε να κάνει νέο σερί και να κερδίσει τελικά το σετ με 6-4.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο 3ο σετ, όπου προηγήθηκε και πάλι με 3-1. Είχε τον έλεγχο και έφτασε στο 5-3, ενώ σέρβιρε για το ματς στο 5-4. Εκεί υπέστη το break από τον Νόλε, που δεν έδειχνε καμία διάθεση να παραδωθεί. Αντιθέτως, πέρασε μπροστά με 5-6 και έφτασε 2 πόντους μακριά από τη νίκη ο Σέρβος στο 5-6, 30-30.

Ο Ντρέιπερ και εκεί έμεινε ψύχραιμος, υπερασπίστηκε το σερβίς του και έστειλε το σετ στο tie-break, όπου βρέθηκε πίσω με mini-break στο 3-4, αλλά κέρδισε τους 4 από τους 5 επόμενους πόντους και πήρε τελικά τη μεγάλη νίκη και την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Για 6η φορά προκρίθηκε σε έναν προημιτελικό Masters διοργάνωσης ο Βρετανός, 4η στον τελευταίο χρόνο.

Θυμίζουμε πως επανέρχεται από τραυματισμό και αυτό είναι το καλύτερο τουρνουά του εδώ και αρκετούς μήνες, βρίσκοντας και πάλι το καλύτερό του τένις στο τουρνουά που έκανε το μεγάλο του breakthrough πέρσι.

Ο Τζόκοβιτς είναι ο 2ος παίκτης από το Top 3 που κερδίζει στην καριέρα του, μετά τον Κάρλος Αλκαράθ, τον οποίο κέρδισε 2 φορές, μια το 2024 στο Queen's και μια το 2025 στο ίδιο γήπεδο, στα ημιτελικά της περσινής διοργάνωσης.

Αύριο θα επιστρέψει στο court και θα προσπαθήσει να επεκτείνει το σερί του στην Καλιφόρνια, αντιμετωπίζοντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος είχε κερδίσει λίγες ώρες νωρίτερα τον Άλεξ Μίκελσεν με 6-2, 6-4.