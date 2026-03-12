Ασταμάτητος ο Αλκαράθ στο Indian Wells - Πρόκριση και για Μεντβέντεφ

O Κάρλος Αλκαράθ έδωσε συνέχεια στο αήττητο σερί του στο 2026, ξεπερνώντας και το εμπόδιο του Κάσπερ Ρουντ. Για 4η σερί χρονιά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Indian Wells o Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Αλκαράθ επιβλήθηκε του Δανού με 6-1, 7-6 (2) και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο του σερί, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στη φετινή σεζόν σε 15-0 νίκες.

Ο 22χρονος Ισπανός κυριάρχησε κατά κράτος στο 1ο σετ, προηγήθηκε με 4-0 και έκανε και 3ο break στο 7ο game. Το 2ο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, κανείς από τους δύο δεν είχε break point, όμως ο Αλκαράθ ήταν πολύ καλύτερος στο καθοριστικό tie-break, όπου έχασε μόλις 2 πόντους.

Ο κάτοχος 7 Grand Slams τίτλων θα διεκδικήσει την 5η του συνεχόμενη πρόκριση στα ημιτελικά του Indian Wells , με αντίπαλο τον Κάμερον Νόρι στα προημιτελικά.

O Νόρι, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2021, κέρδισε τον Ρίνκι Χιτζικάτα με 6-4, 6-2.

Στα προημιτελικά προκρίθηκε και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που νίκησε τον Άλεξ Μίκελσεν με 6-2, 6-4. Θα είναι ο 4ος σερί προημιτελικός για τον Μεντβέντεφ, που θα περιμένει έναν εκ των Νόβακ Τζόκοβιτς και Τζακ Ντρέιπερ.