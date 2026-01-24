Αποσύρθηκε η Οσάκα λόγω τραυματισμού

Ο Ναόμι Οσάκα απέσυρε τη συμμετοχή της από το Australian Open, λίγο πριν μπει στη Rod Laver Arena για τον αγώνα της με τη Μάντισον Ινγκλις.

Η 28χρονη Γιαπωνέζα έχει πρόβλημα στους κοιλιακούς και έτσι η πρόκριση πάει στην Αυστραλή, που θα περιμένει στη φάση των «16» Άνα Καλίνσκαγια ή Ίγκα Σβιόντεκ.

«Είναι ένας τραυματισμός που είχα και στο παρελθόν μερικές φορές, και πίστευα ότι θα μπορούσα να τον ξεπεράσω πιέζοντας τον εαυτό μου», εξήγησε η δύο φορές νικήτρια της διοργάνωσης. «Έπαιξα τον τελευταίο μου αγώνα με κάποιο πόνο και σκέφτηκα ότι ίσως, αν έδινα στον εαυτό μου λίγη ξεκούραση πριν τον σημερινό αγώνα, θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Όμως έκανα προθέρμανση και ο πόνος χειροτέρεψε πολύ».

Και συνέχισε: «Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες εξετάσεις και, προφανώς, μετά την επιστροφή μου από την εγκυμοσύνη, το σώμα μου έχει αλλάξει αρκετά. Οπότε είναι κάτι στο οποίο πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική. Απλώς πρέπει να μιλήσω με μερικούς γιατρούς».

Υπάρχουν, πάντως, και κάποια θετικά που παίρνει από τη Μελβούρνη. «Προφανώς ήταν ωραίο που άρεσε σε όλους το ντύσιμό μου, αλλά επίσης απόλαυσα πολύ το να παίζω τένις εδώ. Έπαιξα δύο αγώνες τριών σετ και ένιωθα πραγματικά πολύ καλά σωματικά. Όχι οι κοιλιακοί μου, αλλά γενικά από άποψη φυσικής κατάστασης ένιωθα πολύ καλά. Απλώς είμαι ευγνώμων που κατά τα άλλα είμαι πολύ υγιής και ελπίζω ότι θα μπορέσω να παίξω καλό τένις για το υπόλοιπο της χρονιάς».