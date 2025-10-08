Ο Μεντβέντεφ πήρε τη ρεβάνς από τον Τιέν και προκρίθηκε στους «8» της Σανγκάης (vid)

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έδειξε τεράστια ψυχραιμία και επιμονή, αντέχοντας τις έντονες κράμπες που τον ταλαιπώρησαν για μεγάλο μέρος του αγώνα και επικρατώντας τελικά του Λέρνερ Τιέν με 7-6(6), 6-7(1), 6-4, πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Shanghai Masters.

Ο Ρώσος, Νο.18 στον κόσμο, δυσκολεύτηκε κυρίως από τα μέσα του δεύτερου σετ και μετά, όμως κατάφερε να σταθεί όρθιος και να κλείσει το ματς με ένα καθοριστικό break στο τέλος.

Το πρώτο σετ ήταν εξαιρετικά αμφίρροπο, με τον Μεντβέντεφ να προηγείται 5-4 και να σερβίρει για να το κατακτήσει, όμως ο Τιέν ισοφάρισε. Το tie-break κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Ρώσο να το κερδίζει 8-6.

Στο δεύτερο σετ, ο Μεντβέντεφ μπήκε δυνατά, φτάνοντας στο 3-0, αλλά στη συνέχεια ο νεαρός Αμερικανός ανέβασε στροφές και με πέντε συνεχόμενα games πέρασε μπροστά. Παρότι ο Ρώσος ισοφάρισε, οι κράμπες τον λύγισαν και το σετ πήγε στον Τιέν με 7-6(1).

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Μεντβέντεφ κράτησε τα σερβίς του με δυσκολία, περιμένοντας την ευκαιρία για να «χτυπήσει». Αυτή ήρθε στο ένατο game, όπου εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου για να κάνει το break (5-4) και λίγο αργότερα ολοκλήρωσε τη νίκη του με ένα δύσκολο hold.

Επόμενος αντίπαλος για τον Μεντβέντεφ στα προημιτελικά θα είναι ο Άλεξ ντε Μινόρ, ο οποίος νωρίτερα νίκησε τον Νούνο Μπόρζες.