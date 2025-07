Σούπερ πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον η Σάκκαρη (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.90), φιναλίστ του 2023, επικράτησε της 29χρονης Βρετανίδας (Νο.41) με 6-3, 6-4 σε 82 λεπτά και έκλεισε μεγάλο ραντεβού στον δεύτερο γύρο με την Αμερικανίδα Έμα Ναβάρο (Νο.11), που είναι στο Νο.2 του ταμπλό.

Η Μαρία έπαιξε σούπερ τένις και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της. Πέρα από την επιθετική νοοτροπία της, σέρβιρε εξαιρετικά (έχασε μόνο 7 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς της) και έφτασε σε μια νίκη που σίγουρα θα της δώσει ψυχολογική ώθηση.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι από εδώ και πέρα δεν υπερασπίζεται κανέναν βαθμό μέχρι το τέλος της σεζόν, οπότε κάθε νίκη σημαίνει και άνοδο στο ranking!

Η Σάκκαρη ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα και «χτυπώντας» στο δεύτερο σερβίς της Μπόουλτερ, πέρασε μπροστά με 5-1. Μπορεί να μην σέρβιρε με επιτυχία για το σετ αμέσως μετά, όμως το έκανε στο 5-3 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Μπαίνοντας δυνατά και στο δεύτερο σετ, η Μαρία σημείωσε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. Η Βρετανίδα προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, όμως έχασε δύο μπρέικ πόιντ και η Σάκκαρη εδραίωσε το προβάδισμά της, περνώντας μπροστά με 2-0.

Tα πάντα τελείωσαν όταν η Σάκκαρη πέτυχε και δεύτερο μπρέικ (από 40-0, μάλιστα), παίρνοντας προβάδισμα με 4-1. Όπως και στο πρώτο σετ, η Μπόουλτερ πήρε πίσω το ένα μπρέικ και μείωσε σε 5-3, όμως η Μαρία δεν απέτυχε και στη δεύτερη ευκαιρία της να κλείσει το ματς στο σερβίς της.

Στο μεταξύ, συνεχίζει να κερδίζει αγώνες στα 45 της χρόνια η Βίνους Γουίλιαμς! Η θρυλική Αμερικανίδα συνεργάστηκε στο διπλό με τη Χέιλι Μπαπτίστ και οι δυο τους νίκησαν με 6-3, 6-1 τις Μπουσάρντ/Νγκούνουε.

The 'Sakkattack' is back 💥@mariasakkari returns to the second round in Washington.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/TgXNO2L0Xm