Έδειξε χαρακτήρα η Σάκκαρη! (vids)

Πειστική (όπως μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό) η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.8), πήρε τη νίκη επί της περσινής φιναλίστ (Νο.31) με 7-6(4), 6-0 σε 1 ώρα και 49 λεπτά και θα περιμένει στον τέταρτο γύρο μια εκ των Βικτόρια Αζαρένκα, Μαγιάρ Σερίφ.

Το ματς ήταν πολύ ισορροπημένο στο πρώτο σετ, όπου η Μαρία είχε και πολλά προβλήματα πίσω από το δεύτερο σερβίς της, όμως όταν βρήκε τον τρόπο να... αποδράσει στο τάι μπρέικ (επιστρέφοντας από το 2-4) όλα έγιναν πιο απλά στη συνέχεια. Άκουσε και τον προπονητή της που της είπε να γίνει πιο επιθετική και τελικά έφτασε στην πρόκριση χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ!

Έχει, μάλιστα, τώρα την ευκαιρία να εδραιωθεί στο Top 8 του κόσμου και να έχει καλύτερη κλήρωση στο Roland Garros (26/5), που είναι και ο μεγάλος στόχος της αυτή τη στιγμή.

Μετά από δύο χαμένα μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, η Καλίνινα πήρε προβάδισμα με 3-4, όμως η Μαρία είχε την άμεση απάντηση και ξαναμπήκε δυνατά στη διεκδίκηση του σετ. Στο επόμενο γκέιμ, πάντως, η 27χρονη Ουκρανή είχε δύο ευκαιρίες να πάρει ξανά κεφάλι, ωστόσο η Σάκκαρη έπαιξε με τόλμη τους κρίσιμους πόντους και έμεινε ξανά όρθια.

Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάποια από τις τρεις ευκαιρίες που είχε για την κατάκτηση του σετ στο 6-5 και σα να μην έφτανε αυτό, έμεινε πίσω και με 2-4 στο τάι μπρέικ. Βρήκε, όμως, το πρώτο σερβίς της στη συνέχεια και επιτέθηκε στα σερβίς της αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να πάρει πέντε πόντους στη σειρά και να κερδίσει το σετ σε 76 λεπτά. Όλα αυτά, παρότι είχε 25% πίσω από το δεύτερο σερβίς (87% πίσω από το πρώτο).

Ακολούθησε το... ρεσιτάλ του δεύτερου σετ, με τη Μαρία να κάνει πλέον ό,τι θέλει στο γήπεδο, την ώρα που η Καλίνινα έδειχνε απογοητευμένη από την εξέλιξη του πρώτου σετ, αλλά και κουρασμένη από τη μεγάλη προσπάθεια. Χωρίς καμία δυσκολία, η 28χρονη Ελληνίδα έκλεισε τον αγώνα με... κουλούρι και πλέον βλέπει με φιλοδοξίες τη συνέχεια του τουρνουά.

Maria moves 🔛 @mariasakkari is into the Round of 16 after defeating Kalinina in straight sets! #IBI24 pic.twitter.com/JjsFMenSm3

Hanging TOUGH 👊@mariasakkari takes the first set 7-6(4) over Kalinina and is one set away from a spot in the final 16! #IBI24 pic.twitter.com/i7rjT5iwZz