Νέος σταθμός στην καριέρα του Τομ Χιλ

Ο 29χρονος Βρετανός είναι στη Μαδρίτη και έχει ξεκινήσει συνεργασία με την Αμερικανίδα Πέιτον Στερνς, Νο.87 στον κόσμο.

Κάνει, μάλιστα, σήμερα το ντεμπούτο του στο box της 22χρονης τενίστριας, στην αναμέτρηση με την Τατιάνα Μαρία για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Όπως συνηθίζεται στο tour, Χιλ και Στερνς θα δουλέψουν δοκιμαστικά στα προσεχή τουρνουά και αν όλα πάνε καλά θα έχουν μια πιο «μόνιμη» συνεργασία.

Θυμίζουμε ότι Σάκκαρη και Χιλ δούλεψαν μαζί για έξι χρόνια, πριν «χωρίσουν» τον περασμένο Φεβρουάριο μετά τα αποτυχημένα αποτελέσματα σε Μελβούρνη και Ντόχα.

