Αθλητής της χρονιάς και ένα ακόμα ρεκόρ για τον Νόλε

Ο Σέρβος αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς για 5η φορά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ και της Σερένα Γουίλιαμς.

Ο Νόλε πανηγύρισε τη χρονιά που πέρασε 3 από τα 4 Grand Slams και έχασε μόνο το Wimbledon, όπου ήταν στον τελικό, φτάνοντας έτσι τους 24 Grand Slams τίτλους, ενώ κατέκτησε και το ATP Finals και τερμάτισε για μια ακόμα σεζόν στο Νο.1 του κόσμου.

«Είμαι ευγνώμων που κερδίζω για 5η φορά το Laureus World Sportsman of the Year Award. Νομίζω όταν το κέρδισα για 1η φορά ήταν το 2012 και ήμουν μόνο 24 χρονών. Είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να στέκομαι εδώ, 12 χρόνια μετά. Ήταν μεγάλη χαρά που επέστρεψα στην Αυστραλία πέρσι και κέρδισα τον τίτλο για 10η φορά. Είναι ένα πολυαγαπημένο μου τουρνουά που με βοήθησε να τα πάω τόσο καλά για τους 12 επόμενους μήνες. Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν είχα μια τόσο καλή ομάδα γύρω μου, αλλά και αντιπάλους που με εμπνέουν και με πιέζουν για να βγάζω τον καλύτερο εαυτό μου», σημείωσε ο βραβευθείς.

Ακόμα στα βραβεία Laureus τιμήθηκε το ίδρυμα του Ράφαελ Ναδάλ για την προσφορά του στον αθλητισμό.

