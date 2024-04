Η άσεμνη χειρονομία του Ντε Μινόρ προς την εξέδρα

Οι Γάλλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες της Pista Andres Gimeno υποστήριξαν τον συμπατριώτη τους με πολύ έντονο (και πολλές φορές εκτός ορίων) τρόπο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη του 25χρονου Αυστραλού μετά την ήττα του στα δύο σετ. Αποχωρώντας, λοιπόν, από το court, ο Ντε Μινόρ έδειξε το μεσαίο δάχτυλο προς τους... άτακτους φιλάθλους!

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, μίλησε και με κάποιους όταν έφευγε από το γήπεδο, τονίζοντας ότι έδειξαν ασέβεια προς το πρόσωπό του.

Ο Φις θα παίξει στα προημιτελικά με τον Ντούσαν Λάγιοβιτς και αν περάσει, ίσως πέσει πάνω στον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα αναμετρηθεί με τον Φακούντο Ντίας Ακόστα. Μπορεί, δηλαδή, και ο Στεφ να αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις!

ET ON ENTEND PLUS CHANTER POUR DE MINAUR, ET ON ENTEND PLUS CHANTER POUR DE MINAUUUUUUUR pic.twitter.com/s3GSWjtK1S