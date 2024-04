Όγδοη σερί νίκη για τον Τσιτσιπά! (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (No.7) λύγισε τον 31χρονο Ισπανό (Νο.72) με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 46 λεπτά και έφτασε τις οκτώ σερί νίκες στο tour. Είναι φανερό ότι νιώθει πολύ άνετος στο χώμα και δείχνει έτοιμος να σπάσει την... κατάρα των τουρνουά ATP 500 και να βάλει το πρώτο στη συλλογή του!

Είναι, φυσικά, το φαβορί και στον επόμενο γύρο, καθώς θα βρει αύριο (19/4, 17.30) απέναντί του τον Αργεντινό Φακούντο Ντίας Ακόστα (Νο.53), που απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-1 τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν.

Ούτε σήμερα χρειάστηκε να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό ο Στεφ, όμως έδειξε χαρακτήρα στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, κόντρα σε έναν αντίπαλο που ξέρει πώς να παίζει σε αυτή την επιφάνεια.

Χωρίς να σπαταλήσει τρομερή ενέργεια, ξέφυγε από όλες τις δύσκολές καταστάσεις και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση στη Βαρκελώνη, δεν αποκλείεται να δούμε επανάληψη του τελικού στο Μόντε Κάρλο. Μακάρι και με τον ίδιο νικητή!

Ο Τσιτσιπάς πίεσε από το ξεκίνημα του αγώνα για το μπρέικ και είχε τρεις χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο service game του Καρμπαγές, αλλά ο τενίστας από την Τενερίφη ήταν αυτός που πήρε πρώτος προβάδισμα με 2-3. Ο Στεφ, ωστόσο, είχε την άμεση απάντηση (3-3) και οι παίκτες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5.

Ο 25χρονος Έλληνας κράτησε με άνεση το σερβίς του στο σημείο αυτό και ανέβασε ταχύτητα στο επόμενο γκέιμ, με αποτέλεσμα να πετύχει το δεύτερο μπρέικ του και να βάλει βάσεις για τη νίκη του.

Ο Καρμπαγές δεν το έβαλε κάτω και απείλησε με τέσσερα μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, αλλά δεν μπόρεσε να... αγχώσει τον Στέφανο. Με καθαρό μυαλό ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο, δεν έχασε το σερβίς του και πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο έκτο γκέιμ, περνώντας μπροστά με 4-2.

Παρότι βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα ακόμα μπρέικ πόιντ αμέσως μετά, έμεινε όρθιος και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-3.

Όπως είπαμε, ενδέχεται να έχουμε rematch του τελικού στο Μόντε Κάρλο, καθώς ο Κάσπερ Ρουντ, που είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό, νίκησε με 6-1, 6-4 τον Τζόρνταν Τόμπσον και θα αναμετρηθεί στην οκτάδα με τον Ματέο Αρνάλντι.

Την προημιτελική φάση συμπληρώνουν Φις ή Ντε Μινόρ-Λάγιοβιτς (πάνω) και Νόρι-Ετσεβέρι (κάτω).

