Με τον ασταμάτητο Σίνερ στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς! (vids)

Ο λόγος για τον Γιάνικ Σίνερ, Νιο.2 στον κόσμο, που άφησε με πολύ κόπο εκτός ημιτελικών τον Χόλγκερ Ρούνε (Νο.7) με 6-4, 6-7(6), 6-3 και διεύρυνε σε 25-1 το φετινό ρεκόρ του! Πήρε, μάλιστα, τη ρεβάνς για την περσινή ήττα του στην τετράδα της διοργάνωσης από τον 20χρονο Δανό.

Ήταν ένα δραματικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 40 λεπτά, που πήρε... φωτιά προς το τέλος του δεύτερου σετ. Όλα ξεκίνησαν όταν μετά από time violation warning και αποδοκιμασίες, ο Ρούνε δέχτηκε (πολύ αυστηρό) warning για αντιαθλητική συμπεριφορά, επειδή έκανε χειρονομία προς το κοινό να ησυχάσει. Οι διαμαρτυρίες του νεαρού τενίστα ήταν έντονες και ζητήθηκε και η παρέμβαση του supervisor, όμως δεν άλλαξε κάτι και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

Σα να μην έφτανε αυτό, στο 2-3 του τάι μπρέικ ένα χτύπημα του Γιάνικ δόθηκε αρχικά άουτ (θα ήταν μίνι μπρέικ του Ρούνε), αλλά ο διαιτητής είδε (λανθασμένα) σημάδι μέσα και έγινε επανάληψη του πόντου, που κέρδισε ο Σίνερ. Στη συνέχεια έκανε εκείνος μίνι μπρέικ και βρέθηκε με δύο ματς πόιντ στο 6-4, αλλά ο Ρούνε πήρε τέσσερις σερί πόντους (τον πρώτο με έναν φανταστικό winner με το forehand) και έφερε το ματς στα ίσα. Οι αποδοκιμασίες μάλλον αποτελούν... καύσιμo για τον Σκανδιναβό.

Και το τρίτο σετ ήταν κλειστό, με τους δύο τενίστες να προχωρούν χέρι-χέρι, αλλά ο Σίνερ ήταν αυτός που σημείωσε το «χρυσό» μπρέικ, προηγήθηκε με 5-3 και σέρβιρε με επιτυχία για τη νίκη.

Ο 22χρονος Ιταλός έχει ηττηθεί φέτος μόνο από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του Indian Wells και ήταν ο νικητής σε Australian Open, Ρότερνταμ (ATP 500) και Μαϊάμι (ATP 1000)!

Ο Στέφανος μπορεί να προηγείται με 5-3 στο head to head, όμως έχασε τις δύο τελευταίες συναντήσεις τους (Ρότερνταμ, Τορίνο), μετά τη μεγάλη νίκη του στη φάση των «16» του Australian Open.

Στο χώμα, πάντως, ο Σίνερ ίσως να είναι λίγο πιο ευάλωτος σε σχέση με τις σκληρές επιφάνειες, οπότε ο Τσιτσιπάς ενδεχομένως να έχει εδώ καλύτερη ευκαιρία να τον σταματήσει...

Όπως και να έχει, θα είναι το πιο γερό τεστ για τον 25χρονο Έλληνα (Νο.12), που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Μόντε Κάρλο και φαίνεται έτοιμος για... κάτι καλό. Απέναντι στον Σίνερ θα φανεί αν όντως βρίσκεται σε αυτή τη θέση...

Με νίκη στα ημιτελικά, είναι πιθανό να επιστρέψει στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης (είναι Νο.11 στο live ranking), αλλά εξαρτάται και από την πορεία των Κάσπερ Ρουντ και Άλεξ Ντε Μινόρ, που αγωνίζονται σήμερα στα προημιτελικά.

Το βέβαιο είναι ότι βγαίνει εκτός πρώτης δεκάδας ο Ρούνε (Νο.12), που υπερασπιζόταν την περσινή παρουσία του στον τελικό του Μόντε Κάρλο.

Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σίνερ θα αρχίσει στις 14.30 (Cosmote Sport 6) και θα ακολουθήσει η μάχη του ζευγαριού που θα προκύψει από τα σημερινά ματς Τζόκοβιτς-Ντε Μινόρ και Ουμπέρ-Ρουντ.

