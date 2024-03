Αλκαράθ για Ντιμιτρόφ: «Με έκανε να νιώσω σαν 13χρονος» (vids)

«Με έκανε να νιώθω σαν 13χρονο!», παραδέχτηκε χαμογελώντας ο 20χρονος Ισπανός στη συνέντευξη τύπου. «Ήταν τρελό. Μιλούσα στην ομάδα μου, τους έλεγα ότι δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω τις αδυναμίες του, δεν ξέρω τίποτα. Γι' αυτό και είμαι απογοητευμένος, αλλά έφυγα από το court ευχαριστημένος με το δικό μου επίπεδο».

Λίγο αργότερα οι δημοσιογράφοι ενημέρωσαν τον Ντιμιτρόφ για την ατάκα του Κάρλος και ο 32χρονος Βούλγαρος ξέσπασε σε γέλια. «Αυτό είναι φοβερό σχόλιο», είπε ο άλλοτε Νο.3 τενίστας στον κόσμο.

