Δύναμη ψυχής η Σαμπαλένκα (vid)

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 26χρονης Ισπανίδας με 6-4, 6-3 και έκλεισε ραντεβού στη φάση των «32» με την Ανχελίνα Καλίνινα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 25χρονη Λευκορωσίδα φορούσε μαύρο καπελάκι που κάλυπτε μεγάλο μέρος του προσώπου της, ενώ highlight της συνάντησης ήταν η πολύ ζεστή αγκαλιά με τη σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά στο φιλέ μετά τη λήξη του ματς.

Ο αγώνας αυτός άρχισε με έξι ώρες καθυστέρησης λόγω της βροχής, όπως και η αναμέτρηση της Κόκο Γκοφ με την Νάντια Ποδορόσκα. Η 20χρονη Αμερικανίδα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, πήρε την πρόκριση με 6-1, 6-2 και θα παίξει με τη νικήτρια του παιχνιδιού Ντοντέν-Ρους.

Στους άνδρες, απρόσμενη ήττα γνώρισε στην πρεμιέρα του ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.6), που «παραδόθηκε» με 6-4, 6-4 στον Τόμας Μάχατς, Νο.60 στον κόσμο. Ο 23χρονος Τσέχος θα παίξει στον τρίτο γύρο με Άντι Μάρεϊ ή Τόμας Ετσεβέρι.

