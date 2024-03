Η παρεξήγηση του Μεντβέντεφ με τον Ρούνε (vids)

Συγκεκριμένα, στον πρώτο πόντο του δεύτερου σετ, ο 20χρονος Δανός χτύπησε άθελά του με το μπαλάκι τον 28χρονο Ρώσο και ζήτησε συγγνώμη, όπως είναι και το σωστό.

Ο Μεντβέντεφ, όμως, δεν τον είδε να να σηκώνει το χέρι του και έδειξε τη δυσαρέσκειά του, κοιτάζοντάς τον επίμονα και κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση «σε βλέπω» με τα δάχτυλά του.

Μπήκε, έτσι, και ο κόσμος στο παιχνίδι και άρχισε να αποδοκιμάζει τον Ρούνε στο σερβίς, όμως στο σημείο αυτό παρενέβη ο διαιτητής Κάρλος Μπερνάρντες και διαβεβαίωσε τον Ντανίλ ότι ο αντίπαλός του είχε όντως ζητήσει συγγνώμη (και είχε δίκιο).

Οι δύο παίκτες έδωσαν τα χέρια και το θέμα έληξε, παρότι ο Μεντβέντεφ το θυμήθηκε και στη χειραψία στο φινάλε του αγώνα, ζητώντας ξανά συγγνώμη από τον νεαρό Δανό, που δεν είχε όρεξη για κουβέντα.

Ο Ρώσος ρωτήθηκε για το συμβάν στη συνέντευξη τύπου: «Ζούμε στον κόσμο των social media, οπότε αυτό θα είναι εκεί για δέκα χρόνια, ενώ κανείς δεν θα θυμάται τους εκπληκτικούς πόντους μας. Τελείωσε στο court αυτό που συνέβη. Δεν τον είδα να ζητάει συγγνώμη, δεν είναι πρόβλημα που με χτύπησε με την μπάλα, μπορεί να συμβεί. Τρελάθηκα, νευρίασα και ο Κάρλος (Μπερνάρντες) μου είπε ότι απολογήθηκε. Τότε εγώ είπα συγγνώμη, αλλά δεν σε είδα. Και τελείωσε το θέμα, δε νομίζω να υπάρξει συνέχεια».

Ο Μεντβέντεφ πήρε τη νίκη με 2-0 και θα παίξει στα ημιτελικά με τον Αμερικανό Τόμι Πολ.

