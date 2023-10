Επιβλητικός στην πρεμιέρα του ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.6) επικράτησε του 22χρονου Αυστραλού (Νο.75) με 6-4, 6-2 σε 82 λεπτά και πέτυχε την πρώτη φετινή νίκη του στην Κίνα. Πήρε, λοιπόν, το εισιτήριο για τη φάση των «32» της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ήταν η πρώτη νίκη του Στεφ στο tour μετά τον πρώτο γύρο του US Open και ένα ακόμα βήμα προς το ATP Finals στο Τορίνο (12-19/11). Ο 25χρονος τενίστας είναι στο Νο.6 του Race και έχει πλέον την ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του στην πρώτη οκτάδα.

Μετά τις δύσκολες τελευταίες εβδομάδες και την απογοήτευση από τη συνεργασία με τον Μαρκ Φιλιππούση, έχει ξανά στο πλευρό του τον πατέρα του και είναι βέβαιο ότι μόνο καλύτερα μπορεί να πάει!

Ο Χιτζικάτα το πάλεψε στο πρώτο σετ και παρότι έχασε το σερβίς του στο τρίτο γκέιμ (2-1) και απειλήθηκε στη συνέχεια με διπλό μπρέικ, έσπασε το σερβίς του Στεφ και ισοφάρισε σε 4-4.

Με νέο μπρέικ, όμως, ο Τσιτσιπάς πέρασε μπροστά με 5-4 και αφού έσβησε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ του Χιτζικάτα, «έγραψε» το 1-0 στο πρώτο του σετ πόιντ. Η διαφορά ποιότητας ήταν φανερή, παρά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του Στεφ...

Ο Νο.6 τενίστας στον κόσμο, πάντως, έβαλε το πόδι στο γκάζι από τα μέσα του δεύτερου σετ και με δύο συνεχόμενα μπρέικ (3-2, 5-2), πήρε τις μπάλες για να σφραγίσει την πρόκριση. Το έκανε, μάλιστα, χωρίς να χάσει πόντο (πήρε 10 σερί στο τέλος) και τώρα μπορεί να πάρει τις ανάσες του και να... κατασκοπεύσει τους υποψήφιους αντιπάλους του!

Stef Seals It 💪@steftsitsipas wins the last 🔟 points in a row to beat Hijikata 6-4 6-2! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/cLgVJudNb7