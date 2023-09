Σταμάτησε τη Βοντρούσοβα η Κις (vid)

Η 28χρονη Αμερικανίδα (No.17), φιναλίστ το 2017, επικράτησε της νικήτρια του Wimbledon (Νο.10) με 6-1, 6-4 σε 86 λεπτά και πέρασε για τρίτη φορά στα ημιτελικά του US Open. Συνολικά, είναι η έκτη φορά που φτάνει σε ημιτελικά Grand Slam.

Η Κις μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και αιφνιδίασε την 24χρονη Τσέχα, που βρήκε ρυθμό στο δεύτερο σετ και ήταν άκρως απειλητική. Ο αγώνας, μάλιστα, θα μπορούσε να πάρει τελείως διαφορετική τροπή, αν κατάφερνε να εκμεταλλευτεί κάποιο από τα πέντε μπρέικ πόιντ που είχε στο 4-3 του δεύτερου σετ.

Η Αμερικανίδα, ωστόσο, έμεινε όρθια και σα να μην έφτανε αυτό για τη Βοντρούσοβα, πέτυχε και το καθοριστικό μπρέικ στο επόμενο γκέιμ (5-4), για να σερβίρει στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη.

Θα διεκδικήσει τη δεύτερη παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα σε μια big hitter σαν εκείνη, την Αρίνα Σαμπαλένκα, που προηγείται στο head to head με 2-1.

Στον άλλο ημιτελικό, θυμίζουμε, θα μονομαχήσουν Κόκο Γκοφ και Καρολίνα Μούχοβα.

It's all semifinal smiles from Madison Keys! pic.twitter.com/QL6bJbdP8l