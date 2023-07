Το «δώρο» του Νταβίντοβιτς στον Ρούνε (vid)

Συγκεκριμένα, στο 8-8 του σούπερ τάι μπρέικ, ο Νταβίντοβιτς έκανε underarm serve και ο νεαρός βρήκε απάντηση, πετυχαίνοντας το πιο καθοριστικό μίνι μπρέικ του ματς. Σέρβιρε στη συνέχεια για τη νίκη και επικράτησε με 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 10-8, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο, όπου θα παίξει με Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ή Φράνσις Τιάφοου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρούνε έσωσε δύο ματς πόιντ στο 4-5, ενώ κέρδισε πέντε σερί πόντους στο σούπερ τάι μπρέικ από το 5-8!

Ο Νταβίντοβιτς, πάντως, ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για το σερβίς και δεν φάνηκε μετανιωμένος. «Ήταν απλά ένα σερβίς», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα το ξαναέκανε η απάντηση ήταν: «Γιατί όχι;».

Και κατέληξε: «Δεν μετανιώνω για τίποτα. Είμαι ευχαριστημένος για το ματς, διότι δυσκολευόμουν στο χορτάρι και με τον τρόπο που έπαιξα σήμερα έπεισα τον εαυτό μου ότι έχω πολλά πράγματα μέσα μου».

Στα ισπανικά, πάντως, ο Νταβίντοβιτς παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε: «Πρέπει να παραδεχτώ ότι τα... έκανα πάνω μου και δεν ήθελα να παίξω τον πόντο».

Δείτε τη φάση...

8-8 in the tiebreaker.



Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? 😯#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz