Κρίμα... (vids)

Θα μπορούσε να είναι ένα από εκείνα τα παιχνίδια που μπαίνουν αυτομάτως στο πάνθεον. Θα μπορούσε να είναι μια τιτανομαχία ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τενίστες του κόσμου αυτή την στιγμή, από εκείνες που τις παρακολουθεί κανείς και τρίβει ξανά και ξανά και ξανά τα μάτια του εκστασιασμένα. Θα μπορούσε να είναι ένα ματς των πέντε σετ που τα πάντα κρίνονται σε μία κλωστή.

«Θα», όμως, καθώς το αδιανόητο παιχνίδι Αλκαράθ-Τζόκοβιτς διήρκεσε, κατ' ουσίαν, μόλις δύο σετ. Έπειτα, οι κράμπες του Αλκαράθ στις αρχές του τρίτου άλλαξαν τα πάντα και από εκείνο το σημείο και μετά ο Σέρβος θρύλος του αθλήματος έφτασε εύκολα στη νίκη.

Μέτρησε και η εμπειρία, όμως. Διότι σε τέτοια «σκληρά» ματς θα πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειριστείς το σώμα σου, πόσες φορές θα... θυσιαστείς για μια μπάλα. Και ο Κάρλος πίεσε πιθανότατα τον εαυτό του περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε στα δύο πρώτα σετ, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες (έντονη ζέστη) και... την πλήρωσε.

Ούτε ο Νόλε φαινόταν φρέσκος μετά τα δύο πρώτα σετ, αλλά εκείνος έχει παίξει... αμέτρητα τέτοια ματς και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να αντέξει μέχρι το τέλος! Και πώς, βέβαια, να «εξοντώσει» αυτόν που έχει απέναντί του...

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι θα διεκδικήσει την Κυριακή (11/6) τον 23ο Grand Slam τίτλο του... Δεν είναι τυχαίο ότι θα περάσει στην πρώτη θέση των κατακτήσεων, αφήνοντας πίσω τον Ράφα Ναδάλ, αν τα καταφέρει...

Από το ξεκίνημα του αγώνα φάνηκε ότι ο Κάρλος θα... έβρισκε τον δάσκαλό του. Με τις εξαιρετικές επιστροφές του, ο Τζόκοβιτς σημείωσε το πρώτο μπρέικ του αγώνα στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και παρότι κινδύνεψε όταν ο Κάρλος ξεπέρασε τη νευρικότητά του (0/3 μπρέικ πόιντ), πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το πρώτο σετ στο 5-3.

Ο Κάρλος έκανε εκεί την ύστατη προσπάθεια, είχε και μπρέικ πόιντ, αλλά με τρία μεγάλα σερβίς στη σειρά ο Νόλε «έγραψε» το 1-0. Χρειάστηκε 59 λεπτά εξαντλητικού τένις!

To υψηλό επίπεδο διατηρήθηκε και στο δεύτερο σετ, αλλά πλέον ο Αλκαράθ είχε μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Κατάφερε, μάλιστα, να πετύχει το πρώτο του μπρέικ στο όγδοο γκέιμ (3-5), όμως ο Νόλε όχι μόνο κατάφερε να μείνει στο σετ με ένα απίθανο backhand στην ευθεία, αλλά επέστρεψε από 0-40 (τριπλό σετ πόιντ) στη συνέχεια και ισοφάρισε σε 5-5!

Θα μπορούσε, μάλιστα, να πάρει και μεγάλο προβάδισμα στο επόμενο γκέιμ, αν δεν αστοχούσε προς έκπληξη όλων με το backhand σε μπρέικ πόιντ. Σα σα μην έφτανε αυτό, ο Αλκαράθ σημείωσε το δεύτερο μπρέικ του στο 5-6 και άρπαξε το δεύτερο σετ, που κράτησε 77 ολόκληρα λεπτά!

Οι παίκτες τα είχαν αφήσει... όλα μέσα στο γήπεδο και το τρίτο σετ αναμενόταν εξίσου συναρπαστικό, μέχρι που ο νεαρός Ισπανός ένιωσε κράμπες στο τέλος του δεύτερου γκέιμ και αναγκάστηκε να «χαρίσει» το γκέιμ (και το μπρέικ) στον Νόλε, αφού μόνο σε changeover θα μπορούσε κανονικά να δεχθεί τη βοήθεια του φυσιοθεραπευτή (δεν επιτρέπεται ιατρικό τάιμ άουτ για κράμπα).

Ο μικρός δεν πήρε άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος του σετ και από τις κουβέντες του προς το box του φαινόταν έτοιμος να τα παρατήσει, όμως πήγε στα αποδυτήρια και επέστρεψε στη συνέχεια κανονικά στο court. Η κίνησή του βελτιώθηκε ελαφρώς, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει ένα γκέιμ ως το τέλος του ματς.

Ο Τζόκοβιτς έκλεισε τον αγώνα σε 3 ώρες και 23 λεπτά και θα αγωνιστεί σε τελικό Grand Slam για 34η φορά στην καριέρα του. Σημειώστε ότι έχει παίξει συνολικά σε 70 σλαμς, oπότε μιλάμε για απίστευτο ποσοστό επιτυχίας!

Αν την Κυριακή (11/6, 16.00) νικήσει Σάσα Ζβέρεφ ή Κάσπερ Ρουντ, θα έχει κατακτήσει τουλάχιστον τρεις φορές όλα τα Grand Slam και θα επιστρέψει στο Νο.1 του κόσμου. Πραγματικός θρύλος!

Όλοι μιλούσαν για έναν νέο πρωταθλητή στο Παρίσι, όμως αποδέχτηκε για άλλη μια φορά πως κανείς δεν πρέπει να υποτιμάει τον Νόλε. Συνεχίζει να είναι στα courts διότι ξέρει ότι μπορεί ακόμα να κερδίζει σπουδαίους τίτλους και να μεγαλώνει τον μύθο του...

Never doubt Novak 💪🇷🇸@DjokerNole gets the better of Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 to reach a 34th Grand Slam final.#RolandGarros pic.twitter.com/fefJZKKMxn