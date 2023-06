Έκανε τον Σβάρτσμαν να... φάει χώμα ο Τσιτσιπάς (vids)

Στο καλύτερο φετινό του παιχνίδι στο Παρίσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.5) επικράτησε του 30χρονου Αργεντινού (Νο.95) με 6-2, 6-2, 6-3 σε 123 λεπτά και φάνηκε συνεπής στο κυριακάτικο (4/6) ραντεβού με τον Αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο.118).

Είναι, μάλιστα, η πέμπτη σερί χρονιά που φτάνει στον τέταρτο γύρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης, δείγμα της... εξαιρετικής του σχέσης με τις χωμάτινες επιφάνειες!

Πέρυσι είχε πέσει πάνω στον Χόλγκερ Ρούνε, που του είχε κόψει τον δρόμο προς την οκτάδα, όμως φέτος είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά και εκεί ενδεχομένως να βρει τον Κάρλος Αλκαράθ...

Η σημερινή του εμφάνιση, πάντως, αφήνει πολλές υποσχέσεις, αφού είχε απέναντί του έναν άκρως επικίνδυνο στο χώμα παίκτη και κατάφερε να μην τον αφήσει να πάρει ανάσα!

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι βγάζει μια ηρεμία στο παιχνίδι του, που τον βοηθάει μέχρι τώρα να ξεπεράσει με αρκετή ευκολία κάθε δυσκολία στις αναμετρήσεις του.

Και λέμε ότι είναι το σημαντικότερο, καθώς είδαμε και πρόσφατα τι μπορεί να συμβεί όταν χάνει την ψυχραιμία και αυτοσυγκέντρωσή του...

Ο Στεφ έδειξε από πολύ νωρίς ποιος θα ήταν το αφεντικό στο ματς και με δύο μπρέικ βρέθηκε στο 5-1 να σερβίρει για το σετ. Ο Σβάρτσμαν έμεινε προσωρινά «ζωντανός» μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Suzanne Lenglen, ωστόσο ο Τσιτσιπάς πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ και έγραψε με ευκολία το 1-0.

Είχε τις ευκαιρίες να μπει γρήγορα στη θέση του οδηγού και στο δεύτερο σετ, αλλά τελικά πέτυχε τον στόχο στο έκτο γκέιμ (4-2) και με δεύτερο χτύπημα στο 5-2, πήρε μεγάλο προβάδισμα με 2-0.

Ο Σβάρτσμαν προσπάθησε να μπει στο ματς στο μαραθώνιο τρίτο γκέιμ του τρίτου σετ (0/3 μπρέικ πόιντ), όμως ο Στεφ έδειξε χαρακτήρα, κράτησε το σερβίς του και πιέζοντας τον αντίπαλό του αμέσως μετά ουσιαστικά τελείωσε το ματς.

Παρότι ο μικρόσωμος Αργεντινός έμεινε στο ματς σβήνοντας δύο ματς πόιντ στο 5-2, ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε την τρίτη ευκαιρία του στο επόμενο γκέιμ και «σφράγισε» την πρόκριση.

Με τον Όφνερ έχει παίξει μια φορά στην καριέρα του, στα προκριματικά της Αμβέρσας το 2017, και πήρε τη νίκη στα τρία σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αυστριακός, που ήρθε από τα προκριματικά και μετράει τώρα έξι σερί νίκες στο Παρίσι, έχει ως προπονητή τον πατέρα του Ντόμινικ Τιμ.

Have you ever seen a smoother half-volley? 😮#RolandGarros | @dieschwartzman pic.twitter.com/vnaf5fapTO