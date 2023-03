Έσωσε πέντε ματς πόιντ και μπήκε στα προημιτελικά ο Ρούμπλεφ (vids)

Μετά από μεγάλη μάχη 2 ωρών και 25 λεπτών, ο 25χρονος Ρώσος (Νο.6) λύγισε με 1-6, 7-6(6), 7-6(3) τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (Νο.29) και θα παίξει στη συνέχεια με τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ, που απέκλεισε με 3-6, 6-3, 6-3 τον Μίκαελ Ίμερ.

Ο «ανθεκτικός» Αντρέι, υπερασπιστής του τίτλου στο Ντουμπάι, βρέθηκε στο... χείλος του γκρεμού, καθώς έμεινε πίσω με 1-6 στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ. Κατάφερε, όμως, να σώσει πέντε ματς πόιντ, να στείλει το ματς σε τρίτο σετ και να καθαρίσει την πρόκριση στο δεύτερο τάι μπρέικ του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νο.6 τενίστας στον κόσμο είχε καταφέρει να σώσει και τρία ματς πόιντ κόντρα στον Τάλον Γκρίκσπορ την περασμένη εβδομάδα στον δεύτερο γύρο της Ντόχα, αλλά και δύο με τον Χόλγκερ Ρούνε στους «16» του Australian Open!

