Έδειξε χαρακτήρα η Σάκκαρη και πέρασε στα ημιτελικά του Λινζ! (vids)

Παίζοντας με ψυχή στο φινάλε, η 27χρονη τενίστρια (Νο.7) λύγισε την πολύ καλή της φίλη (Νο.33) με 6-3, 7-6(8) σε 2 ώρες και 6 λεπτά και θα περιμένει αύριο (περίπου στις 17.00) τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κλάρα Τάουσον και την Πέτρα Μάρτιτς. Χρειάστηκε να σώσει πέντε σετ πόιντ της αντιπάλου της!

Η Μαρία φάνηκε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ωστόσο η Βέκιτς «ζωντάνεψε» όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και δίνοντας μεγάλη μάχη (έσωσε και ματς πόιντ), κατάφερε να στείλει το δεύτερο σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί, μάλιστα, είχε... σοβαρές ευκαιρίες να φέρει το ματς στα ίσα, όμως δεν χειρίστηκε καλά τους κρίσιμους πόντους και η Μαρία, με μεγάλη ψυχραιμία, έφτασε τελικά στην πρόκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μόλις η δεύτερη ήττα της 26χρονης Κροάτισσας τη φετινή σεζόν.

Το τουρνουά μπορεί να είναι της κατηγορίας WTA 250 και να απουσιάζουν τα μεγάλα ονόματα, αλλά ένας τίτλος σίγουρα θα ανέβαζε την αυτοπεποίθηση της Μαρίας. Πιθανότατα θα της έφευγε και ένα... βάρος που έχει στις πλάτες της από την έλλειψη τίτλων, καθώς στην επαγγελματική καριέρα της έχει κερδίσει μόνο ένα τουρνουά (Ραμπάτ 2019).

Η Μαρία, λοιπόν, ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς με τη Βέκιτς και σχεδόν με συνοπτικές διαδικασίες έφτασε στο 1-0, χάρη στο μπρέικ που σημείωσε στο τέταρτο γκέιμ (3-1).

Μπήκε, μάλιστα, πολύ δυνατά και στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα να σπάσει ξανά το σερβίς της Κροάτισσας και να περάσει μπροστά με 2-0. Δεν μπόρεσε, ωστόσο, να κρατήσει το προβάδισμα, καθώς η Βέκιτς πέτυχε το μπρέικ με μηδέν στο τέταρτο γκέιμ (2-2) και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση της νίκης.

Ένα κακό service game στο 3-3 έδωσε ξανά στη Μαρία την ευκαιρία να μπει στη θέση του οδηγού (4-3) και μένοντας όρθια παρά το 0-40 στη συνέχεια, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-4.

Δεν εκμεταλλεύτηκε, όμως, το ματς πόιντ στο 40-30 και με τρεις σερί πόντους η Βέκιτς έμεινε ξανά όρθια. Το ματς έγινε physical στη συνέχεια, με πολύ μεγάλα ράλι και με τη Βέκιτς να σβήνει... ηρωικά δύο ακόμα μπρέικ πόιντ της Μαρίας στο 5-5.

Οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ, όπου η Νο.33 τενίστρια στον κόσμο έχασε προβάδισμα με 3-6, ενώ «πέταξε» και δύο ακόμα σετ πόιντ στο 6-7 και στο 7-8. Στο δεύτερο, μάλιστα, έκανε... δώρο στη Μαρία, κάνοντας ένα «φθηνό» λάθος με το backhand.

H Σάκκαρη πέτυχε ένα ακόμα μίνι μπρέικ αμέσως μετά και τελικά εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο ματς πόιντ της για να κλείσει τον αγώνα. Ήταν η τρίτη νίκη της σε οκτώ αναμετρήσεις με τη συγκεκριμένη αντίπαλο.

Στον άλλο ημιτελικό που θα αρχίσει στις 15.00, θα αναμετρηθούν Αναστάσια Ποταπόβα και Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

