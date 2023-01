Έδιωξε τη... μισή ομάδα του από το γήπεδο ο Τζόκοβιτς (vid)

Ο νεαρός Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε το έβδομο (!) σετ πόιντ του κόντρα στον Νόλε και έκανε το 0-1 (6-7), προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό του Σέρβου σούπερ σταρ.

Και την πλήρωσε τελικά το box του, προς το οποίο φάνηκε να φωνάζει στα ιταλικά «βγες έξω», με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν αμέσως ο αδερφός του Μάρκο και ο ατζέντης του,

Για την ώρα ο Κόρντα κρατάει, όμως... Τζόκοβιτς είναι αυτός!

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.



