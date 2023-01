Δεν τα κατάφερε η Βαλεντίνη, εκτός τελικού η Ελλάδα (vid)

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η 24χρονη Ιταλίδα (Νο.54) υπέταξε την 25χρονη Ελληνίδα (Νο.181) με 6-2, 6-3 σε 78 λεπτά και «έγραψε» το 3-1 της ομάδας της σε βάρος της Ελλάδας, χαρίζοντας την πρόκριση για την αυριανή αναμέτρηση τίτλου με τις ΗΠΑ.

Η Βαλεντίνη είχε δύο νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις με την Μπροντζέτι και ήταν λογικό να επιλεγεί στη θέση της Δέσποινας Παπαμιχαήλ, αλλά ήταν λογικό να έχει και άγχος στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση.

Το βάρος, άλλωστε, ήταν μεγάλο μετά το 1-2 του Στέφανου Τσιτσιπά, οπότε η Νο.3 τενίστρια της Ελλάδας μπήκε πολύ νευρικά στον αγώνα. Αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί δύο μπρέικ και να μείνει γρήγορα πίσω στο σκορ με 4-0.

Τα βρήκε, πάντως, τα πατήματά της στη συνέχεια και παρότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δύο ευκαιρίες που είχε για μπρέικ και να χτυπήσει σε έναν βαθμό το πρώτο σετ, μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο.

Είχε, μάλιστα, και μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ, όμως δεν το χειρίστηκε όπως θα έπρεπε, έκανε το αβίαστο λάθος και η Μπροντζέτι κράτησε το σερβίς της. Ακολούθησε το μπρέικ από την Ιταλίδα (2-1) και ήταν πλέον πολύ δύσκολο να αποφευχθεί το... μοιραίο, αν και η Βαλεντίνη πάλεψε ως το τέλος.

Η αλήθεια είναι ότι όλο το κακό έγινε χθες με την ήττα της Μαρίας Σάκκαρη από την Μαρτίνα Τρέβιζαν, στη μάχη των Νο.1. Αν η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είχε πάρει τη νίκη, τότε όλα θα κρίνονταν στο μεικτό διπλό και η ομάδα θα είχε πολύ καλές πιθανότητες να πάρει την πρόκριση. Με τα «αν», όμως, δεν γίνεται δουλειά!

Συνολικά, βέβαια, η παρουσία της Ελλάδας στη διοργάνωση ήταν εξαιρετική, με τον Τσιτσιπά να ξεχωρίζει και να αποδεικνύεται σπουδαίος ηγέτης.

Επόμενο ραντεβού για τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι το Australian Open (16-29/1), με Στεφ και Μαρία να έχουν, φυσικά, θέση στο κυρίως ταμπλό και με Παπαμιχαήλ και Γραμματικοπούλου να διεκδικούν το εισιτήριο μέσω προκριματικών την προσεχή εβδομάδα.

Ο Στέφανος θα είναι στο Νο.3 του ταμπλό μετά την απόσυρση του Κάρλος Αλκαράθ, ενώ η Σάκκαρη θα είναι στο Νο.6.

Η σειρά με την Ιταλία, πάντως, θα κλείσει με το μεικτό διπλό, έστω και αν δεν έχει καμία σημασία. Θα παίξουν, μάλιστα, μαζί Βαλεντίνη και Πέτρος Τσιτσιπάς.

