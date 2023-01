Κράτησε ζωντανή την Ελλάδα ο αλύγιστος Τσιτσιπάς! (vids)

Χρειάστηκε έξι ματς πόιντ, αλλά αυτή τη φορά τα κατάφερε... Μετά από ένα δραματικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 31 λεπτών, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του 26χρονου Κροάτη (Νο.26) με 6-0, 6-7(4), 7-5 και η Ελλάδα ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με την Κροατία. Είχε προηγηθεί ήττα της Δέσποινας Παπαμιχαήλ από την Ντόνα Βέκιτς.

Η σκυτάλη περνάει τώρα στη Μαρία Σάκκαρη, που στις 11.30 αντιμετωπίζει την Πέτρα Μάρτιτς και... καιγόμαστε για τη νίκη!

Θα ακολουθήσει ο δεύτερος αγώνας των ανδρών και το μεικτό διπλό και όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες, περνάει στα ημιτελικά του Σίδνεϊ.

Ο Στέφανος ξεκίνησε εκπληκτικά το ματς και «ισοπέδωσε» τον αντίπαλό του, όμως ο Τσόριτς βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και αφού πρώτα έσβησε δύο ματς πόιντ, έστειλε τον αγώνα σε τρίτο σετ, ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος...

Προηγήθηκε, μάλιστα, με 1-4 στο τρίτο σετ, σε ένα σημείο όπου ο Στεφ φαινόταν να έχει χάσει την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή του, όμως ο 24χρονος Έλληνας βρήκε τρόπο να γυρίσει το ματς και να φτάσει στην τεράστια νίκη. Ήταν η πρώτη μετά από τρεις διαδοχικές αποτυχίες κόντρα στον Κροάτη! Στις δύο από αυτές, έχασε με ανατροπή...

Aν η Μαρία ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάρτιτς, τότε όλα δείχνουν ότι η πρόκριση θα κριθεί στο μεικτό διπλό, όπου θα επιστρατευτεί και πάλι το σούπερ ελληνικό δίδυμο...

Ο Στέφανος, όπως είπαμε, μπήκε πάρα πολύ δυνατά στον αγώνα με τον Τσόριτς και με ένα απίθανο 12-0 πέρασε μπροστά με 3-0, ενώ ο Τσόριτς βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο σετ στο 5-0, μετά από μόλις 16 λεπτά αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς «έγραψε» το 1-0 χάνοντας μόνο δύο πόντους στο σερβίς του, αλλά ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχε αντίδραση από τον Νο.26 τενίστα στον κόσμο. Πράγματι, το δεύτερο σετ ήταν πολύ κλειστό, ωστόσο ο Στεφ βρέθηκε μια ανάσα από τη νίκη.

Συγκεκριμένα, είχε δύο ματς πόιντ στο 6-5, που ουσιαστικά του χάρισε με ισάριθμα λάθη του ο Τσόριτς, όμως δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα και οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ.

Έχοντας χάσει τη σταθερότητα στην πλευρά του forehand και με κάπως παθητικό παιχνίδι, ο Στεφ «παραδόθηκε» στον αντίπαλό του, που εκμεταλλεύτηκε το τρίτο σετ πόιντ του.

Δραματικό, ωστόσο, ήταν και το τρίτο σετ, με τον Τσόριτς να παίρνει μεγάλο προβάδισμα με 1-3 και 1-4, βλέποντας παράλληλα τον Τσιτσιπά να έχει βγει εκτός ρυθμού. Όντας με την πλάτη στον τοίχο, ο Στέφανος άρχισε να ξαναγίνεται επιθετικός και μπήκε πάλι στη διεκδίκηση της νίκης με το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (3-4).

Βρέθηκε πίσω με 15-40 στο επόμενο γκέιμ, όμως με τέσσερις σερί πόντους κράτησε το σερβίς του, δείχνοντας ότι είχε βρει πια την αυτοκυριαρχία του. Την ίδια ώρα άρχισαν να αυξάνονται τα λάθη από την πλευρά του Τσόριτς, οπότε ο Στεφ «χτύπησε» όταν πήρε τις μπάλες στο 5-5.

Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, πάντως, όταν σέρβιρε για τη μεγάλη νίκη στο 6-5. Ο Τσόριτς έσβησε άλλα τρία ματς πόιντ (θυμίζοντας Νέα Υόρκη 2020), είχε και μπρέικ πόιντ, αλλά ο Στεφ έμεινε όρθιος και έκλεισε τον αγώνα στο έκτο ματς πόιντ του.

Είχε τα σκαμπεναβάσματά του, όμως ο Νο.4 τενίστας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις και δείχνει έτοιμος για... κάτι καλό στη Μελβούρνη.

Demon, slayed 💪 The moment @steftsitsipas snapped a 3-match losing streak against Borna Coric to bring Greece and Croatia level at #UnitedCup . pic.twitter.com/mlR2rBrZPD

Going the distance in Perth 💪@borna_coric saves 2 match points to take the second set against Tsitsipas 7-6! #UnitedCup pic.twitter.com/nlE5Jbwi2f