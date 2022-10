Ούτε ο Αλκαράθ σταμάτησε τον Αλιασίμ! (vids)

Ο 22χρονος Καναδός (Νο.9) χρειάστηκε μόνο 81 λεπτά για να επικρατήσει του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο με 6-3, 6-2, σημειώνοντας τη 12η σερί νίκη του!

Η αλήθεια είναι πως ο 19χρονος Ισπανός ήταν απογοητευτικός, όμως ο Φίλιξ κάνει ένα εξαιρετικό φινάλε στη σεζόν και έχει αφήσει πίσω αυτό το 0/8 που είχε σε τελικούς μέχρι τη φετινή σεζόν.

Μετά το Ρότερνταμ και τη νίκη του επί του Στέφανου Τσιτσιπά στο ματς τίτλου, έφυγε τις τελευταίες εβδομάδες νικητής από Φλωρεντία-Αμβέρσα και πάει τώρα για το τέταρτο (indoor) τρόπαιό του. «Μάλλον είναι καλό που μεγάλωσα στο Μόντρεαλ και περνούσα το μισό χρόνο indoors», εξήγησε μετά τη λήξη του αγώνα με τον Αλκαράθ!

Θα βρει στον τελικό έναν εκ των Χόλγκερ Ρούνε, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Μέχρι τώρα δεν έχει χάσει το σερβίς του στη Βασιλεία και δείχνει ως το μεγάλο φαβορί για την κούπα! Επιτέλους, έδιωξε τα... φαντάσματα...

GOD MODE FELIX 🇨🇦



The moment @felixtennis defeated world No.1 Alcaraz in Basel - his third win over the Spaniard in as many meetings!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/cL0IEPnVEb