Τρίτη σερί ήττα για τη Σάκκαρη (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7) «παραδόθηκε» με 7-6(3), 6-1 σε 96 λεπτά στην καλή της φίλη (Νο.77) και γνώρισε την τρίτη της σερί ήττα της στο tour. Έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να ξαναμπεί στην τοπ οκτάδα του Race (μετά την απόσυρση της Βερόνικα Κουντερμέτοβα) και να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στο WTA Finals.

Τώρα θα περιμένει να δει τι θα κάνουν στο Σαν Ντιέγκο οι άλλες υποψήφιες και θα έχει την τελευταία ευκαιρία της στη Γουαδαλαχάρα (17/10) για να πάρει ένα από τα πέντε εισιτήρια που απομένουν...

Αρκεί, βέβαια, να βελτιώσει την εικόνα της, διότι έτσι... δεν πάει πουθενά! Η 27χρονη τενίστρια είχε για άλλη μια φορά πολύ μεγάλα προβλήματα στο σερβίς της και είναι χαρακτηριστικό πως, πέρα από τα 7 διπλά λάθη της, πήρε μόνο το 48% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς της και το 43% πίσω από το δεύτερο. Δεν απέφυγε, φυσικά, ούτε τα αβίαστα λάθη...

Γενικώς το δεύτερο μισό της σεζόν είναι μέτριο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και κινδυνεύει σοβαρά πλέον να μείνει εκτός Top 10 στο φινάλε της σεζόν...

Μετά από μια διπλή ανταλλαγή μπρέικ στο πρώτο σετ, η Μαρία κατάφερε να προηγηθεί με 5-3 και να πάρει τις μπάλες να σερβίρει για το πρώτο σετ. Είχε, όμως, ένα... τραγικό service game με τρία διπλά λάθη και έβαλε ξανά την 26χρονη Κροάτισσα στη διεκδίκηση του σετ.

Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η Βέκιτς ήταν σαφώς ανώτερη, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη και έφτασε δίκαια στο 1-0. Μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ, πετυχαίνοντας το μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ (2-0), όμως η Μαρία πίεσε στη συνέχεια και είχε δύο μπρέικ πόιντ (15-40).

Η Ντόνα όχι μόνο μπόρεσε να μείνει όρθια, αλλά πέτυχε και νέο μπρέικ για να περάσει μπροστά με 4-0 και 5-0 αμέσως μετά. Η Σάκκαρη γλίτωσε το... κουλούρι και απείλησε με μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, όμως η Βέκιτς εκμεταλλεύτηκε το τρίτο ματς πόιντ της και έκλεισε τον αγώνα. Θα παίξει στον δεύτερο γύρο με Καρολίνα Πλίσκοβα ή Κάρολαϊν Ντόλεχαϊντ.

Η Μαρία, όπως είπαμε, στρέφει το βλέμμα της στη Γουαδαλαχάρα (WTA 1000) και καλείται, εκτός των άλλων, να αφήσει πίσω της τις διαδοχικές ήττες από Σερίφ, Παρκς και Βέκιτς...

From qualifying 👉 Round 2@DonnaVekic gets the win over No.5 seed Sakkari. Moving her to 5-2 in their head-to-head!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/6hJtndBKcs