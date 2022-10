Με ανατροπή στα προημιτελικά του Τόκιο ο Κύργιος (vid)

Ο Καμίλ Μάιχζακ (No.121) πήρε το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια ο 27χρονος Αυστραλός (No.20) έβαλε το πόδι στο γκάζι και πήρε τη νίκη με 3-6, 6-2, 6-2 σε μόλις 81 λεπτά! Πέρασε, λοιπόν, στα προημιτελικά της διοργάνωσης (ATP 500) και θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα Μορίγια-Φριτζ.

Την πρόκριση πήρε και ο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, που έσωσε έξι ματς πόιντ του Νταν Έβανς και επικράτησε τελικά με 6-3, 3-6, 7-6(4). Ο Σέρβος θα βρει τώρα απέναντί του τον Φράνσις Τιάφοου, που άφησε εκτός τον Μπερναμπέ Θαπάτα Μιραγές με 6-1, 7-6(1), κερδίζοντας το 13ο σερί τάι μπρέικ του!

Kyrgios comes through in Tokyo! 🙌



The number 5 seed came from behind to beat Kamil Majchrzak, 3-6 6-2 6-2.#RakutenOpen pic.twitter.com/RIa3TykkfS