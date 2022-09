Ο εκπληκτικός Τιάφοου έστειλε σπίτι του τον Ναδάλ! (vids)

Φανταστικός ο 24χρονος Αμερικανός, λύγισε με 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 τον θρυλικό Ισπανό σε 3 ώρες και 34 λεπτά και πέρασε στην οκτάδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Εκεί θα βρει τον Αντρέι Ρούμπλεφ και τώρα πια... όλοι μπορούν να ονειρεύονται την κατάκτηση της κούπας. Και θα μιλάμε σίγουρα για έναν νέο Grand Slam πρωταθλητή, εκτός αν ο Μάριν Τσίλιτς σταματήσει τον Κάρλος Αλκαράθ και επαναλάβει το θαύμα του 2014!

Εκτός όλων των άλλων, το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν είναι πλέον στα χέρια του Ναδάλ. Αν ο Ρουντ φτάσει στον τελικό και δεν είναι εκεί ο Κάρλος, τότε ο 23χρονος Νορβηγός θα είναι το νέο Νο.1. Και το αντίστροφο!

Αν αναμετρηθούν στον τελικό οι Ρουντ και Αλκαράθ, τότε ο νικητής ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή.

O Tιάφοου, όπως είπαμε, έκανε εκπληκτική εμφάνιση, όμως ο Ναδάλ ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό. Όταν πήρε προβάδισμα στο τέταρτο σετ, φάνηκε ικανός να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά ακολούθησε ένα κακό γκέιμ, με το οποίο έδωσε το δικαίωμα στον Αμερικανό να ξαναπιστέψει.

Η κακή μέρα, πάντως, φάνηκε από το... πρωί, καθώς ο Τιάφοου μεγάλο παιχνίδι στο πρώτο σετ και μέσα σε αποθέωση «έγραψε» το 1-0. Όπως ήταν φυσικό, ο Ράφα αντέδρασε και όταν ο Φράνσις σέρβιρε 4-5 για να μείνει στο δεύτερο σετ, σημείωσε το μπρέικ και έφερε το ματς στα ίσα.

Ο Τιάφοου, ωστόσο, παρέμεινε ψύχραιμος, σέρβιρε καλά και περίμενε υπομονετικά την ευκαιρία του. Αυτή ήρθε στο έβδομο γκέιμ του τρίτου σετ, πήρε το προβάδισμα με 4-3 και έφτασε στη συνέχεια στο 2-1.

Ο Νο.26 τενίστας στον κόσμο φάνηκε να αποσυντονίζεται με το κλείσιμο της οροφής και με δικά του λάθη «έδωσε» το μπρέικ στον Ναδάλ στο τέταρτο γκέιμ του τέταρτου σετ (1-3). Ο Ναδάλ, ωστόσο, «απάντησε» με δύο διπλά λάθη στο επόμενο γκέιμ και το σετ ήρθε ξανά στα ίσα (2-3). Πέταξε δύο ευκαιρίες για μπρέικ αμέσως μετά και σαν να μην έφτανε αυτό, είδε τον αντίπαλό του να εκμεταλλεύεται τη δική του ευκαιρία και να σημειώνει το 4-3.

Με συνολικά πέντε γκέιμ στη σειρά, μάλιστα, ο Τιάφοου έφτασε πανηγυρικά στη νίκη και ξεσήκωσε τους 23.000 θεατές του Arthur Ashe, που φάνηκε να είναι σχεδόν... και με τους δύο. Ράφα είναι αυτός!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φετινή ήττα του Ισπανού σε σλαμ και χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει τον 23 major τίτλο του, ξεφεύγοντας από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μέχρι τώρα, λοιπόν, έχουμε στα προημιτελικά Κύργιο-Χατσάνοφ, Μπερετίνι-Ρουντ, Ρούμπλεφ-Τιάφοου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα ματς Ιβάσκα-Σίνερ και Τσίλιτς-Αλκαράθ! Όλα δείχνουν νέο πρωταθλητή...

It was great to have @RafaelNadal back in New York this year.#USOpen pic.twitter.com/MNhZHRPp6J