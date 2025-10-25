Με «ενισχυμένα» ημίχρονα η Ίντερ στη Νάπολι

Το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» ετοιμάζεται για ένα από τα πιο δυνατό ματς του Σαββάτου σε όλη την Ευρώπη.

Νάπολι εναντίον Ίντερ, δύο ομάδες που πέρσι διεκδίκησαν μέχρι τέλους το Scudetto και φέτος βαδίζουν σε τελείως διαφορετικές τροχιές. Η Ίντερ του Κρίστιαν Κίβου πετάει. Μετρά επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δείχνει να έχει βρει ξανά τη σταθερότητα και την ένταση που χαρακτηρίζει μια ομάδα τίτλου.



Μετά το επιβλητικό 0-4 στο Βέλγιο απέναντι στη Σεν Ζιλουάζ και το 1-0 μέσα στη Ρόμα, οι «Νερατζούρι» έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση, βάθος και συνοχή, ακόμα και χωρίς τον τραυματία Τιράμ. Η άμυνά τους είναι υπόδειγμα οργάνωσης, ενώ επιθετικά σκοράρουν τουλάχιστον δύο γκολ στα επτά από τα εννέα τελευταία ματς σε Serie A και Champions League.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝO στο 4.10: Ίντερ να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα



Το εντελώς αντίθετο βιώνει η ομάδα του Αντόνιο Κόντε που έχει μπει σε περίοδο αμφισβήτησης. Το 6-2 από την Αϊντχόφεν είναι ασήκωτο, ενώ είχε προηγηθεί και πάλι ήττα το 1-0 από την Τορίνο στη Serie A. Ο Κόντε στηλιτεύει δημόσια την έλλειψη συγκέντρωσης, αλλά τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί: ο Λουκάκου παραμένει εκτός, οι ΜακΤόμινεϊ και Χόιλουντ κρίνονται αμφίβολοι, ενώ η ομάδα μοιάζει να έχει χάσει τη δημιουργικότητά της στη μεσαία γραμμή.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Νάπολι - Ίντερ, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και ανακαλύψτε τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.



Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ