MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έργο Πάμπλο Γκαρσία...

ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Κι αυτό... φαίνεται.

 Ο Ουρουγουανός τεχνικός έχει μεταμορφώσει την ομάδα του, που πέρσι τερμάτισε στο -29 από την κορυφή. 

Δείτε περισσότερα μ' ένα κλικ στο outsidersbet.gr 

Έργο Πάμπλο Γκαρσία...